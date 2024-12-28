陸黨媒談076兩棲攻擊艦 堪比小航母、首採電磁彈射

中國大陸昨在上海，舉行自主研製的076兩棲攻擊艦首艦「四川艦」下水命名儀式，該艦號稱中共海軍新一代兩棲攻擊艦，可搭載固定翼飛機、直升機、兩棲裝備等。中共黨媒《環球時報》28日報導引述軍事專家形容，該艦堪比小型航母，也是全球首採電磁彈射技術的兩棲攻擊艦，與共軍現役航母組成編隊後，將大幅提升遠海打擊能力和控制能力。

公開資訊顯示，這艘「四川艦」舷號為51，滿載排水量4萬餘噸，設置雙艦島式上層建築和全縱通飛行甲板，應用電磁彈射和阻擋技術，可搭載固定翼飛機、直升機、兩棲裝備等。在昨日下水後，將依計畫進行設備調試、繫泊試驗、航行試驗等工作。

在共軍方面宣布有關這艘076型兩棲攻擊艦的下水訊息前，該艦就備受關注，據《環球時報》報導，076型兩棲攻擊艦雙艦島照片已於10月首次在網路曝光，和共軍已服役的075型兩型攻擊艦相比，該型艦尺寸較大，首次採用雙艦島設計，同時還可能從之前的柴油機動力改為燃氣渦輪動力。

當時有分析認為，076型兩棲攻擊艦將會安裝輕型電磁彈射器和降落阻攔索系統，主要用於操作類似無人戰鬥航空載具的固定翼飛行器。

《環球時報》報導引述大陸軍事專家張軍社稱，076型兩棲攻擊艦有三個突出特點：首先是噸位大，航程遠；第二，該艦是全球首次採用電磁彈射技術的兩棲攻擊艦，可以起飛直升機、殲-15戰鬥機等各型戰鬥機以及固定翼無人機。

第三，076型兩棲攻擊艦兩棲突擊作戰能力強，可以搭載一個兩棲作戰營兵力，快速抵達目的地進行登陸作戰。張軍社並指，事實上，該型艦具備三棲攻擊作戰能力，既可以進行平面登陸，也可以進行機降和空降作戰，綜合作戰能力較強。

另一名大陸軍事專家也稱，與075型兩棲攻擊艦相比，其排水量更大，其攜載戰機的能力更強，攜載的戰機數量也更多，包括有人和無人作戰平台，整體作戰能力非常強，堪比一艘小型的航空母艦，也可謂是全球首艘採用電磁彈射技術的兩棲攻擊艦。他說，「我們（指中國大陸）沒有開發垂直短距起飛戰機，直接使用了電磁彈射技術。」

張軍社表示，076型兩棲攻擊艦入列後，可大幅提高共軍海軍遠海作戰能力以及立體遠程登陸作戰能力，在未來維護大陸國家主權和海洋權益等鬥爭中會發揮更大的作用。另一大陸軍事專家說，「該型艦與中國航母組成的航母編隊，將大幅提升我們的遠海打擊能力和控制能力。」