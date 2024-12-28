大陸「最強縣級市」誕生首位女書記 背景曝光曾坐地鐵到上海學習考察

昆山市政府微信公眾號「昆山發布」28日發布，江蘇省委批准，由陳麗豔任昆山市委書記、昆山經濟技術開發區黨工委書記，免去昆山經濟技術開發區管委會主任職務。陳麗豔先前擔任「最強縣級市」昆山市市長一職已有約4年時間。

2024年8月，時任昆山市委書記周偉，與時任昆山市市長陳麗豔率昆山市黨政代表團坐地鐵到上海嘉定學習考察。

江蘇省委組織部曾於12月19日發布省管領導幹部任職前公示。其中現任昆山市委副書記、市長，昆山經濟技術開發區管委會主任陳麗豔，擬任縣（市、區）委書記。

12月14日，昆山市委原書記周偉，已任常州市人民政府副市長、代理市長。

現年46歲的陳麗豔，是江蘇宜興人，曾任蘇州市委宣傳部辦公室主任、市婦聯副主席等職。2016年起，擔任昆山市委常委，先後兼任統戰部部長、組織部部長、江蘇昆山花橋經濟開發區（江蘇國際商務中心）黨工委書記等職。

昆山日報報導，2020年12月26日下午，昆山市十七屆人大常委會舉行第三十三次會議，決定任命陳麗豔為昆山市副市長，代理昆山市市長職務。時年42歲的陳麗豔，成為當時蘇州下轄10個區縣板塊中最年輕的一位政府主官。

次年1月，陳麗豔去代轉正，當選昆山市市長。當時，新當選昆山市市長陳麗豔曾說：「四年半前，我來到昆山工作，從那時起就被昆山歷屆老領導開創『昆山之路』的膽識所折服，被昆山幹部敢為人先的精神所震撼，被昆山人民開放包容的氣質所感染。」

陳麗豔指出，「也是從那時起，我就立志要做一名對昆山發展盡職盡責、對群眾福祉盡心盡力的昆山人。我深知，這一張張選票，代表的是信任，寄託的是希望，唯有用真情、用良知、用行動回報全體代表、回報全市人民。」

上觀新聞報導，在昆山任職多年的陳麗豔，對上海尤為熟悉。2023年6月8日，時任昆山市委副書記、市長陳麗豔帶隊赴花橋經濟開發區調度衝刺「雙過半」相關工作，強調要全方位學上海所長、創花橋之新，為昆山更好融入長三角一體化發展爭當探路先鋒。

約半個月後，2024年6月24日，作為長三角一體化基礎設施互聯互通的示範工程，蘇州軌道交通11號線開通營運，滬蘇「雙11」在花橋牽手成功。

2024年8月，時任昆山市委書記周偉，與時任昆山市市長陳麗豔率昆山市黨政代表團坐地鐵到上海嘉定學習考察。與以往考察不同，昆山市黨政代表團一行在早高峰時間，從祖沖之公園站乘坐蘇州軌交11號線，在花橋站體驗「無感換乘」直達上海嘉定，充分感受「同城化」生活的快速便捷。

2024年11月11日，2023年嘉昆太協同創新核心圈輪值會議在昆山花橋舉行，會上發布深化嘉昆太一體化「五大行動」和「嘉昆太協同創新核心圈建設100項重點合作事項清單」。