快訊

剛當爸爸…全聯倉儲大火24歲越南移工跳樓喪生 逃生前大喊妻兒名

注定孤老終身？最新研究揭「3關鍵特質」 容易單身一輩子

聽新聞
0:00 / 0:00

中越互動走深 完成北部灣聯合巡邏第17次年度會晤

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
今年4月，中國海警4302艦編隊與越南海警8004艦編隊沿中越北部灣分界線進行編隊巡邏。圖／取自大陸國防部
今年4月，中國海警4302艦編隊與越南海警8004艦編隊沿中越北部灣分界線進行編隊巡邏。圖／取自大陸國防部

繼中國和越南日前首度舉行副部長級外交、國防、公安「3+3」戰略對話機制會議，南部戰區與越南人民軍海軍代表團在12月23日至26日舉行中越北部灣聯合巡邏第17次年度會晤。專家認為，體現兩黨兩國達成的戰略共識，以及雙方海警之間的高度互信。

南部戰區26日發布公告，根據年度工作計劃，12月23日至26日，南部戰區在廣州接待來訪的越南人民軍海軍代表團，成功舉行中越北部灣聯合巡邏第17次年度會晤，雙方在友好、坦誠、熱情的氛圍中，總結回顧2024年北部灣聯合巡邏情況，研究對接了2025年北部灣聯合巡邏工作。

俄通社報導，中越兩國已多次開展海上聯合巡邏。其中，第37次北部灣聯合巡邏剛於本月4日結束。這次聯合巡邏為期2天，中越雙方共派出4艘海軍艦艇參加，中方任務兵力為海軍廣元艦和銅陵艦。

中國（昆明）南亞東南亞研究院研究員朱振明指出，中越兩國能夠長期定期開展海上聯合巡邏，體現兩黨兩國達成的戰略共識，以及雙方海警之間的高度互信。這種合作對於進一步鞏固和深化中越全面戰略合作夥伴關係、增強兩軍互信與協作、提升兩國海軍共同應對海上突發事件和維護海上安全穩定的能力，具有重要而現實的意義。

朱振明表示，這有助於加強兩國海上執法力量之間的友好合作關係，這本身就是中越關係穩定發展的體現，反映兩國都希望按照兩國確定的原則，妥善處理海上問題，加快推進海上共同開發，共同維護地區和平穩定。

中國和越南日前首度舉行副部長級外交、國防、公安「3+3」戰略對話機制會議，香港南華早報報導，中國大陸並不經常首創某種外交機制，此為大陸首度與其他國家建立「3+3」對話機制。此舉顯示中國希望將越南緊密納入其影響範圍，而越南則希望通過平衡與其他全球大國的關係來對沖風險。

海軍 越南

延伸閱讀

軍裝改黨服王定宇非首例 738空軍一號代號都變928民進黨慶

越南煤炭進口量 超車台灣

大陸海警在黃岩島執法巡查 稱強化管控力度

新興市場洗牌 越南脫穎而出

相關新聞

抗議「懲獨22條」封殺上海台辦主任 邱垂正：必須表達抗議

雙城論壇陸委會封殺上海台辦主任金梅，引發軒然大波，陸委會主委邱垂正近日在接受媒體專訪時說，這是對大陸「懲獨22條」表達抗...

中伊外長會見 王毅強調：應當切實尊重中東國家的主權安全

大陸外交部長王毅與伊朗外長阿拉奇28日在北京舉行會談。王毅表示，中伊是全面戰略夥伴和「全球南方」重要成員，雙方要繼續在涉...

大陸「最強縣級市」誕生首位女書記 背景曝光曾坐地鐵到上海學習考察

昆山市政府微信公眾號「昆山發布」28日發布，江蘇省委批准，由陳麗豔任昆山市委書記、昆山經濟技術開發區黨工委書記，免去昆山...

中越互動走深 完成北部灣聯合巡邏第17次年度會晤

繼中國和越南日前首度舉行副部長級外交、國防、公安「3+3」戰略對話機制會議，南部戰區與越南人民軍海軍代表團在12月23日...

全球最大無人機航母／中「四川艦」下水 改變海洋軍事模式

中國自主研製建造的076兩棲攻擊艦首艦「四川艦」27日下水，引發外媒關注。「四川艦」到底有多牛？軍事專家認為，「四川艦」...

疑大陸第六代戰機試飛 俄專家：最快需五六年才能量產

網上近日流傳據稱是第六代戰鬥機在成都首次試飛的影像和照片，伴飛的還有一架五代戰鬥機殲-20。俄羅斯軍事專家表示，中國實際...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。