中越互動走深 完成北部灣聯合巡邏第17次年度會晤

繼中國和越南日前首度舉行副部長級外交、國防、公安「3+3」戰略對話機制會議，南部戰區與越南人民軍海軍代表團在12月23日至26日舉行中越北部灣聯合巡邏第17次年度會晤。專家認為，體現兩黨兩國達成的戰略共識，以及雙方海警之間的高度互信。

南部戰區26日發布公告，根據年度工作計劃，12月23日至26日，南部戰區在廣州接待來訪的越南人民軍海軍代表團，成功舉行中越北部灣聯合巡邏第17次年度會晤，雙方在友好、坦誠、熱情的氛圍中，總結回顧2024年北部灣聯合巡邏情況，研究對接了2025年北部灣聯合巡邏工作。

俄通社報導，中越兩國已多次開展海上聯合巡邏。其中，第37次北部灣聯合巡邏剛於本月4日結束。這次聯合巡邏為期2天，中越雙方共派出4艘海軍艦艇參加，中方任務兵力為海軍廣元艦和銅陵艦。

中國（昆明）南亞東南亞研究院研究員朱振明指出，中越兩國能夠長期定期開展海上聯合巡邏，體現兩黨兩國達成的戰略共識，以及雙方海警之間的高度互信。這種合作對於進一步鞏固和深化中越全面戰略合作夥伴關係、增強兩軍互信與協作、提升兩國海軍共同應對海上突發事件和維護海上安全穩定的能力，具有重要而現實的意義。

朱振明表示，這有助於加強兩國海上執法力量之間的友好合作關係，這本身就是中越關係穩定發展的體現，反映兩國都希望按照兩國確定的原則，妥善處理海上問題，加快推進海上共同開發，共同維護地區和平穩定。

中國和越南日前首度舉行副部長級外交、國防、公安「3+3」戰略對話機制會議，香港南華早報報導，中國大陸並不經常首創某種外交機制，此為大陸首度與其他國家建立「3+3」對話機制。此舉顯示中國希望將越南緊密納入其影響範圍，而越南則希望通過平衡與其他全球大國的關係來對沖風險。