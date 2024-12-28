抗議「懲獨22條」封殺上海台辦主任 邱垂正：必須表達抗議

雙城論壇陸委會封殺上海台辦主任金梅，引發軒然大波，陸委會主委邱垂正近日在接受媒體專訪時說，這是對大陸「懲獨22條」表達抗議，除非其願意接受在台約晤，並非針對北市，拒絕發給涉台系統「一把手」來台許可，也是爾後審查申請案件的原則。至於兩岸現狀，他稱，至少民間互動是持續的，期望民間善意堆疊，推動兩岸關係逐步良性互動。

陸委會主委邱垂正上任半年多，他於近日接受《中央社》專訪，大談大陸「懲獨22條」我方因應措施，和兩岸關係、觀光開放、大陸對台統戰等議題。

邱垂正強調，大陸拋出「懲獨22條」，對兩岸正常交流帶來極大殺傷力，激起兩岸人民對立、增添赴陸人身風險，必須表達抗議。據邱垂正所述，大陸「懲獨22條」發布後，我方就不發來台許可證給大陸各省市或重要城市的台辦主任，除了金梅，還有原計畫參加兩湖論壇的杭州市台辦主任，並非針對北市，除非其願意接受在台約晤。

就雙城論壇，邱垂正在接受專訪時還原，當初有開但書，要求與金梅私下約晤，擬當面表達對懲獨22條的不滿，最終未獲同意。

至於兩岸觀光開放，國台辦歸咎於我方的赴陸禁團令等，邱垂正說，問題的本質在於，大陸自身就是沒有開放，不斷附加條件、對台複合性施壓，「北京難道沒責任嗎」。他說，政府歡迎陸客來台觀光立場不變，但要提醒陸客來台觀光是政策驅動結果，陸方往往疊加很多條件、隨時可以喊停。

就大陸對台統戰和宗教交流等，在三名一貫道人士被捕後，邱垂正認為，對岸主張對台宗教交流，卻不允許台灣赴陸宗教交流，單向宗教交流很可能只是統戰，未來對兩岸宗教交流會採嚴審立場。

他也表示，應對中共對台統戰作為，政府會從加強交流管理、強化識讀教育、及時揭露訊息等面向努力。邱垂正對國台辦「統戰是交朋友」的說法示警，這只說了一半，統戰會區別朋友與敵人、製造敵人內部矛盾，台灣的態度是真心交流，期待相互理解、諒解、化解分歧。

就兩岸關係，邱垂正坦言，兩岸現狀在COVID-19疫情發生後有很大改變，中共持續對台複合性施壓，軍事威脅、經濟脅迫、社會滲透、認知作戰等，還出現在法律戰，確保與捍衛台灣的國家主權、自由民主、穩定繁榮，靠的是台灣的實力與準備，不是寄望於對岸領導人的善意。

邱垂正重申，「在中共的政治框架裡，沒有中華民國存在的空間」，所以中共主張「一中原則的九二共識」，是我方沒有辦法接受的。但他也提到，至少民間互動是持續的，期望民間善意堆疊，推動兩岸關係逐步良性互動。