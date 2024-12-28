中伊外長會見 王毅強調：應當切實尊重中東國家的主權安全

大陸外交部長王毅與伊朗外長阿拉奇28日在北京舉行會談。王毅表示，中伊是全面戰略夥伴和「全球南方」重要成員，雙方要繼續在涉及彼此核心利益問題上相互支持。針對當前中東局勢，雙方一致認同，中東實現和平安寧的出路是在沒有外部干涉、遵守國際法基礎上堅持政治解決。國際社會應當切實尊重中東國家的主權安全、穩定團結、領土完整。

這是敘利亞阿塞德政府在12月8日垮台，伊朗處境更加孤立後，中國大陸與作為中東什葉派領袖的伊朗首次的高層對話。

針對當前中東局勢，雙方一致認為中東是中東人民的中東，不是大國博弈的角鬥場，也不應成為域外國家地緣爭奪與衝突的受害者。國際社會應當切實尊重中東國家的主權安全、穩定團結、領土完整，尊重中東國家的合理關切，尊重中東人民的自主選擇，尊重中東國家的歷史文化傳統，為促進中東和平穩定切實發揮建設性作用。

雙方續指，支持伊朗和沙烏地阿拉伯繼續加強復交後的和解勢頭，支持地區國家持續開展磋商、對話。雙方一致主張，解決巴勒斯坦問題需要尊重和恢復巴勒斯坦人民合法權利並結束佔領。當務之急是立即停火、全面撤軍、開展緊急人道主義援助。要切實、有效執行黎巴嫩停火協議。尊重敘利亞主權、獨立、領土完整，呼籲一體推進敘利亞反恐、和解、人道進程。

雙方還就伊核問題交換意見。王毅強調，中方始終主張通過政治外交途徑解決伊核問題，維護全面協議，有關各方均應為恢復對話談判發揮建設性作用。中方反對動輒制裁施壓，堅定支持伊方維護自身正當權益。阿拉奇讚賞中方為促成和維護全面協議發揮的重要作用，願同中方保持密切溝通。

王毅表示，中伊要密切在上海合作組織框架內協調配合，促成更多合作項目，打造更加緊密的上合組織命運共同體。要攜手推動「大金磚合作」提質升級，培育合作新增長點。面對當今世界的不穩定、不確定性，要保持定力，堅信世界多極化、經濟全球化、文明多樣性的歷史潮流不可阻擋，單邊霸權終究不得人心；要堅定不移做好自己的事，穩步推進各自國家發展戰略，為世界注入更多穩定性；要加強團結合作，反對強權霸凌行徑。

阿拉奇表示，發展和深化伊中全面戰略夥伴關係是伊朗對外政策的優先方向。伊方恪守一個中國原則，堅定支持中方在涉疆、涉藏、人權等關乎中國核心利益問題上的正當立場。伊方期待同中方密切高層往來，深化互利合作，加強在聯合國、上合、金磚等多邊框架內溝通協作，維護共同利益。