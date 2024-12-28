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香港民主黨創黨主席李柱銘被撤銷太平紳士頭銜

中央社／ 台北28日電

香港政府昨天在憲報刊登公告，行政長官李家超撤銷民主黨創黨主席李柱銘的太平紳士委任，即日生效。於1980年被委任為太平紳士的李柱銘，在2019年8月的「流水式集會」案中，被判參與未經批准集結罪名成立。

香港政府27日在憲報指出，李家超根據「太平紳士條例」撤銷李柱銘的太平紳士委任，即日起生效。

根據「太平紳士條例」，行政長官可以在4種情況下撤銷太平紳士的委任，包括有關人士獲委任期間在香港或其他地方被定罪，並就所涉罪行被判監，不論是否獲緩刑。

香港太平紳士有多種職能， 包括巡視羈押院所或探訪被扣留者、擔任諮詢小組成員，以及履行特首不時委派的其他職能等。

現年86歲的李柱銘與壹傳媒創辦人黎智英等7人，在2019年8月18日的「流水式集會」案中，被裁定「組織未經批准集結」及「明知而參與未經批准集結」罪名成立。之後7人就「組織未經批准集結」罪名上訴，獲判勝訴，定罪被撤銷。而「明知而參與未經批准集結」罪名經上訴至終審法院，被判敗訴，維持定罪判決。

根據明報今天報導，李柱銘1980年獲委任為太平紳士。港府2022年也撤銷了前立法會議員何秀蘭的太平紳士頭銜，何曾因六四集會等案件被判監禁。

李家超 立法會 香港

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