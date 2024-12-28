疑大陸第六代戰機試飛 俄專家：最快需五六年才能量產

網上近日流傳據稱是第六代戰鬥機在成都首次試飛的影像和照片，伴飛的還有一架五代戰鬥機殲-20。俄羅斯軍事專家表示，中國實際上可能已試飛第六代戰鬥機的原型機，雖然將這種戰鬥機投入批量生產需要數年時間，即使在最有利的條件下，將這種戰鬥機投入大規模生產也需要或許5到6年，但無論如何這是中國軍事技術進步的標誌。

根據網上發布的資訊，該戰鬥機由成都飛機工業（集團）有限責任公司研製。官方沒有證實這是第六代戰鬥機。

俄羅斯高等經濟學院歐洲與國際綜合研究中心主任、俄羅斯軍事專家卡申在接受俄通社專訪時表示，許多國家都有第六代戰鬥機項目，這種飛機通常被認為應該具有許多與第五代戰鬥機不同的新特性，特別是第六代戰鬥機應具有更高隱身性，能在無人駕駛模式下執行任務，並增加與武器裝備和瞄準系統有關的其他一些特徵。第六代戰鬥機的重要特性是可以無人駕駛，並能降低可見性，而已知的西方概念方法也繪製了大致類似的沒有尾翼單元的戰鬥機等。

卡申指出，包括中國官方消息在內，至少從2010年代中期左右開始，中國研發第六代戰鬥機已有多年，當時中國開始將第五代戰鬥機投入服役。共軍的第五代殲-20重型戰鬥機是在2018年2月入列中國空軍，曾於2016年在廣東珠海的中國航展航空展上展示，由成都飛機工業公司研製，2011年初進行首次試飛。

卡申表示，目前尚不清楚網上公布的這架戰鬥機是否真的是未來第六代系列戰鬥機的原型機，還是仍是技術驗證機，亦或是不完全屬於第六代戰鬥機，但採用了與第六代戰鬥機有關的一些重要技術的專用攻擊機，「但這或許真的是第六代戰鬥機的原型機。那麼，中國就是世界上第一個將這種戰鬥機原型機送上天空的國家，而且總體上領先於其他國家。」

關於第六代系列戰鬥機的生產時間，卡申認為，即使在最有利的條件下，將這種戰鬥機投入大規模生產也需要或許5到6年。同時，這種戰鬥機還需要幾年時間才能完全具備作戰能力，這意味著中國不會在明天或未來幾年就會有這種戰鬥機服役，但相關工作正在進行中。