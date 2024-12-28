伊朗外長阿拉奇抵北京受訪稱：加強伊、中應對地區及全球挑戰的協調

香港星島日報報導，伊朗外交部長阿巴斯．阿拉奇昨日抵達北京，開始訪華行程。報導引述伊朗官方通訊社（IRNA）和邁赫爾通訊社消息稱，阿拉格奇抵達北京後對記者發表講話，強調此次訪華的主要目的是加強伊朗和中國在應對地區和全球挑戰方面的協調。

他指出，伊朗核計劃和解除制裁的努力在2024年進入新階段，有必要就相關問題與中國加強磋商。

在敘利亞阿塞德政府垮台後，伊朗建立的抵抗之弧出現重大破口，美以的空中力量更輕易抵近伊朗進行打擊，伊朗處境更顯孤立。阿拉奇此行似有意強化與中國的關係，以謀求其安全保障。他可望與大陸外長王毅對兩國未來方針進行深入探索。

阿拉奇表示，「此次訪問的主要目的是進行雙邊、地區和國際磋商。」多年來，伊朗和中國一直就地區和全球問題保持密切溝通。兩國雙邊關系仍然強勁，但目前正面臨「地區和國際局勢的微妙變化，存在許多持續存在的問題」，因此兩國應當在各個問題上繼續合作。

阿拉奇聲稱，此次訪問的時機非常理想，恰逢新年伊始，兩國都將在這一時期準備應對即將到來的挑戰，特別是在地區事務、國際關系和聯合國安理會事務方面。

阿拉奇表示，伊朗和中國伙伴關係基礎牢固，涉及領域廣泛。兩國不僅在雙邊和地區事務中擁有共同利益，而且在國際舞台上也有共同利益。兩國都堅定致力於多邊主義和集體合作，以追求全球繁榮。雙方在上海合作組織、金磚國家等多邊框架內繼續密切合作。

外交部發言人毛寧昨下午宣布，阿拉奇於12月27日至28日應邀訪問中國。同日，《人民日報》發表阿拉奇署名文章《伊中攜手深化務實合作》。

阿拉奇在文中寫道，兩國將繼續共同努力，堅定不移地推動區域和世界的發展與安全。 「安全紐帶—2024」聯合演習展示了兩國高層合作和共同維護地區海上安全的努力，是兩國務實戰略合作的又一例證。

他指出，我們正在目睹世界發生的前所未有的變化。這些變化既給各國帶來了機遇，也帶來了複雜的挑戰，使世界處於「歷史的十字路口」，在「對抗還是合作」、「排斥還是包容」、「封閉還是開放」、「混亂還是和平」之間，各國不可避免地要做出選擇。

他強調，伊朗和中國作為兩個亞洲文明古國，可謂「患難之交」。伊朗與中國未來關係的「下一個黃金50年」將表明，這一歷程見證著兩國戰略合作新篇章的開始，正如中國先哲的至理名言：行勝於言。