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商議27年…中吉烏鐵路 開工

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導

中國大陸連結中亞多國的中吉烏鐵路項目（中國、吉爾吉斯、烏茲別克）昨天舉行開工儀式，大陸國家主席習近平致賀信說，希望三國努力把中吉烏鐵路打造成為共建「一帶一路」合作新的示範項目，為建構更緊密的中國—中亞命運共同體注入新動力。

新華社報導，啟動儀式在吉爾吉斯賈拉拉巴德舉行，習近平向啟動儀式致賀信，吉爾吉斯總統賈帕洛夫現場出席活動，烏茲別克總統米爾濟約耶夫致賀信。

據中方發布，賈帕洛夫說，中吉烏鐵路不僅是一條交通運輸走廊，也是連結東西方的戰略通道。該計畫將強化吉爾吉斯的交通樞紐地位，創造大量就業職位，促進經貿、旅遊和工業等領域發展。

根據建設計畫，中吉烏鐵路往返於中國喀什，經吉爾吉斯，至烏茲別克的安集延，總長五百多公里，其中，吉爾吉斯境內段線路全長為三百零四公里。

中吉烏鐵路已商議廿七年，過去因俄羅斯反對，一直未能動工，直至去年俄羅斯態度鬆動才解套。

陸媒觀察者網報導，中吉烏鐵路一旦完工，大陸可能將鐵路延伸至土庫曼、伊朗、土耳其、巴爾幹半島，進而將整個歐洲銜接在一起，是大陸通往歐洲與中東的「最短貨運路線」，與現在主要途經俄羅斯的中歐班列路線相比，縮短九百公里，運輸時間節省七至八天。

俄羅斯 吉爾吉斯 習近平

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