時隔4年 王毅傳明年2月訪日

在日本外相岩屋毅於耶誕節閃電訪問大陸一天後，日媒披露，大陸外長王毅擬於明年二月訪日，將創下四年多來的首次，亦考慮重啟暌違六年的「日中經濟高層對話」，尤其重要的是，屆時王毅也有意與日本首相石破茂會面並邀請其訪問中國大陸。

據日本共同社昨天援引多名外交消息人士指，王毅明年二月訪日方案已浮出水面，日本與大陸雙方政府已就此展開探討。若能實現，將是二○二○年十一月後大陸外長首度訪日（當時也是王毅），且配合王毅訪日，也考慮舉行有經濟部長參加的「日中經濟高層對話」。

報導強調，王毅在日本期間，還有意與日本首相石破茂會面並邀請其訪問大陸。報導還提及，規畫將在王毅訪日前後舉行日中韓三國外長會談，日方已就中國農曆春節後的二月上旬舉行三方外長會談一事詢問了大陸與南韓，大陸回覆稱將探討，南韓擬表示同意，大陸還盼在三方會談前後舉行與日本的雙邊外長會談。

上次日本首相訪問大陸是二○一九年十二月時任首相安倍晉三赴四川省成都市出席「中日韓領導人會議」。而大陸國家主席習近平原定二○二○年春季訪日，日媒還披露雙方將發表「第五份政治文件」，但因為新冠疫情衝擊，訪問最後胎死腹中，雙邊關係也急轉直下。

岩屋毅此次訪陸，也和大陸總理李強、中共中聯部長劉建超會見，舉行「中日高級別人文交流磋商機制」第二次會議，雙方再度確認推進「戰略互惠關係」。大陸外交部發言人毛寧評價此訪為「基調友好、積極、正面」，陸媒第一財經援引上海對外經貿大學日研中心主任陳子雷分析指，岩屋毅此行也為後續大陸領導人明年可能的訪日創造條件。