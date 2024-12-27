聽新聞
0:00 / 0:00
影／頂著惡劣海象中國海警船又來了 金門海巡出海驅離
今年最強一波冷氣團來了！讓金門、馬祖等地氣溫驟降，海上風力強勁，下午海上實測風力7至8級，陣風達10級，海象極端惡劣，金馬澎分署今天下午在金門南面限制水域外偵獲 4艘中國海警船蠢蠢欲動，研判將再侵入我方水域進行騷擾，海巡署金門巡防區立即調度金門海巡隊4艘巡防艇部署於限制水域線上嚴密監控。
金門海巡隊表示，今天下午3時左右，4艘中國海警船「14604」、「14603」、「14608」和「14609」分為兩組，自金門翟山及料羅南面進入我國水域。海巡署所部署的4艘巡防艇立刻按編隊形式與其平行對應，並通過無線電廣播，以中英文語言向中國海警船發出示警，嚴正表達我方執法立場，並開始進行蒐證驅離。
在海巡艇的密切監控下，中國海警船於17時時分航出，歷時約2小時，整個過程中，海巡隊運用了高效的戰術應對。
海巡署強調，儘管今年的天氣異常惡劣，但中國海警仍持續在我方海域進行灰色地帶的侵擾行為，對區域穩定與和平構成威脅。海巡署表示，將依然保持高警戒狀態，並依據靈活、機動和有效的勤務部署，加強應對措施，積極捍衛我國領海安全，確保金門海域的安全與和平。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言