影／頂著惡劣海象中國海警船又來了 金門海巡出海驅離

今年最強一波冷氣團來了！讓金門、馬祖等地氣溫驟降，海上風力強勁，下午海上實測風力7至8級，陣風達10級，海象極端惡劣，金馬澎分署今天下午在金門南面限制水域外偵獲 4艘中國海警船蠢蠢欲動，研判將再侵入我方水域進行騷擾，海巡署金門巡防區立即調度金門海巡隊4艘巡防艇部署於限制水域線上嚴密監控。

金門海巡隊表示，今天下午3時左右，4艘中國海警船「14604」、「14603」、「14608」和「14609」分為兩組，自金門翟山及料羅南面進入我國水域。海巡署所部署的4艘巡防艇立刻按編隊形式與其平行對應，並通過無線電廣播，以中英文語言向中國海警船發出示警，嚴正表達我方執法立場，並開始進行蒐證驅離。

在海巡艇的密切監控下，中國海警船於17時時分航出，歷時約2小時，整個過程中，海巡隊運用了高效的戰術應對。