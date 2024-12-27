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影／頂著惡劣海象中國海警船又來了 金門海巡出海驅離

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
頂著惡劣海象， 4艘中國海警船今天下午又再蠢蠢欲動，研判將再侵入我方水域進行騷擾，海巡署金門巡防區立即調度金門海巡隊4艘巡防艇部署於限制水域線上嚴密監控。圖／金門海巡隊提供
頂著惡劣海象， 4艘中國海警船今天下午又再蠢蠢欲動，研判將再侵入我方水域進行騷擾，海巡署金門巡防區立即調度金門海巡隊4艘巡防艇部署於限制水域線上嚴密監控。圖／金門海巡隊提供

今年最強一波冷氣團來了！讓金門、馬祖等地氣溫驟降，海上風力強勁，下午海上實測風力7至8級，陣風達10級，海象極端惡劣，金馬澎分署今天下午在金門南面限制水域外偵獲 4艘中國海警船蠢蠢欲動，研判將再侵入我方水域進行騷擾，海巡署金門巡防區立即調度金門海巡隊4艘巡防艇部署於限制水域線上嚴密監控。

金門海巡隊表示，今天下午3時左右，4艘中國海警船「14604」、「14603」、「14608」和「14609」分為兩組，自金門翟山及料羅南面進入我國水域。海巡署所部署的4艘巡防艇立刻按編隊形式與其平行對應，並通過無線電廣播，以中英文語言向中國海警船發出示警，嚴正表達我方執法立場，並開始進行蒐證驅離。

在海巡艇的密切監控下，中國海警船於17時時分航出，歷時約2小時，整個過程中，海巡隊運用了高效的戰術應對。

海巡署強調，儘管今年的天氣異常惡劣，但中國海警仍持續在我方海域進行灰色地帶的侵擾行為，對區域穩定與和平構成威脅。海巡署表示，將依然保持高警戒狀態，並依據靈活、機動和有效的勤務部署，加強應對措施，積極捍衛我國領海安全，確保金門海域的安全與和平。

4艘中國海警船今天下午又再我方海域蠢蠢欲動，海巡署金門巡防區立即調度金門海巡隊4艘巡防艇部署於限制水域線上嚴密監控。圖／金門海巡隊提供
4艘中國海警船今天下午又再我方海域蠢蠢欲動，海巡署金門巡防區立即調度金門海巡隊4艘巡防艇部署於限制水域線上嚴密監控。圖／金門海巡隊提供

中國海警船 海巡署 金門

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