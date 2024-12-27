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中吉烏鐵路項目啟動 習近平：打造「一帶一路」新示範

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸國家主席習近平為中吉烏鐵路項目啟動儀式致賀信。(路透)
大陸國家主席習近平為中吉烏鐵路項目啟動儀式致賀信。(路透)

中國大陸與吉爾吉斯、烏茲別克共建的中吉烏鐵路項目啟動儀式，於27日舉行，大陸國家主席習近平致賀信說，希望三國相關部門和企業通力合作，高標準、高品質推進工程建設，努力把中吉烏鐵路打造成為共建「一帶一路」合作新的示範項目，為建構更緊密的中國－中亞命運共同體注入新動力。

據新華社，中吉烏鐵路項目啟動儀式27日在吉爾吉斯賈拉拉巴德舉行，習近平向啟動儀式致賀信，吉爾吉斯總統賈帕洛夫現場出席活動，烏茲別克總統米爾濟約耶夫致賀信。

習近平說，興建中吉烏鐵路是三國政府著眼區域互聯互通、促進區域繁榮穩定作出的戰略決策，彰顯了三國人民對打通這條戰略通道的美好願望。

他強調，希望三國相關部門和企業通力合作，高標準、高品質推進工程建設，努力把中吉烏鐵路打造成為共建「一帶一路」合作新的示範項目，更好助力沿線地區經濟社會發展和民生福祉改善，為建構更緊密的中國－中亞命運共同體注入新動力。

據中方發布，賈帕洛夫說，中吉烏鐵路不僅是一條交通運輸走廊，也是連結東西方的戰略通道。該計畫將強化吉爾吉斯的交通樞紐地位，創造大量就業職位，促進經貿、旅遊和工業等領域發展。

米爾濟約耶夫說，中吉烏鐵路計畫正式啟動是落實三國元首共識、促進互利合作、推動共建「一帶一路」的重要舉措，具有重大歷史意義。該鐵路有助於推動區域貿易和一體化，促進人員往來和人文聯繫，建立文明互鑑的重要橋樑，造福區域國家和人民。

據新華社，中吉烏鐵路計畫啟動儀式由中國國家發展改革委、吉爾吉斯交通與通訊部、烏茲別克交通部共同舉辦。

根據建設計畫，中吉烏鐵路計劃往返於中國喀什，經吉爾吉斯，至烏茲別克的安集延，總長500多公里，其中，吉爾吉斯境內段線路全長為304.94公里。

陸媒觀察者網報導，中吉烏鐵路一旦完工，大陸可能將鐵路延伸至土庫曼、伊朗、土耳其、巴爾幹半島，進而將整個歐洲銜接在一起，是大陸通往歐洲與中東的「最短貨運路線」，與現在主要途經俄羅斯的中歐班列路線相比，縮短九百公里，運輸時間節省七至八天。

一帶一路 吉爾吉斯 習近平

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