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陸新駐韓大使到任 戴兵：祝福韓國繼續保持穩定

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
戴兵為新任中國大陸駐韓國大使，他曾任中國常駐聯合國副代表。中新社
戴兵為新任中國大陸駐韓國大使，他曾任中國常駐聯合國副代表。中新社

在韓國政局仍波折之際，據中國駐韓國大使館27日發布，中國大陸新任駐韓大使戴兵到任，在金浦機場發表書面講話，他祝福韓國戰勝困難，繼續保持穩定、發展和繁榮，也表示會為在韓華人提供領事保護。

據中國駐韓大使館，戴兵說，將按照中方領導人提出的堅守建交初心、堅定睦鄰友好、堅持互利共贏的原則，與韓方一道，推動中韓戰略合作伙伴關係健康穩定、積極向上發展。

他說，當前，世界正經歷百年未有之大變局，中韓關係也處於承前啟後的關鍵階段。中韓是搬不走的近鄰，更是分不開的夥伴，兩國合作具有高度的互惠性和戰略性，加強友好合作最符合雙方根本利益。新時代的中國正積極推進中國式現代化建設，這將為韓國的發展提供更多新機遇。

戴兵表示，目前中韓都是聯合國安理會成員國。兩國將於明年和後年先後主辦APEC領導人非正式會議。願和韓方加強協作，促進地區和平穩定，支援彼此成功辦會，維護國際自由貿易體系，為兩國共同發展和國際團結合作營造有利環境和條件。

在韓國經歷戒嚴等政局風波下，戴兵也說，將為在韓華僑華人、中資機構、留學人員和來韓中國公民提供領事保護與服務。

他說，這是他首次常駐韓國。願和韓國各界人士加強交往交流，結識新朋友，多交好朋友，加強了解，增進理解，鞏固信任，深化友誼，促進合作。2025年元旦將至，我衷心地祝福韓國戰勝困難，繼續保持穩定、發展和繁榮

戴兵曾任中國常駐聯合國副代表戴兵，甫於11月中被提名為新任中國駐韓大使。

大使館 朋友

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