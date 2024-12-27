四年來首次 日媒：陸外長王毅擬明年二月訪日

在日本外相岩屋毅進行上任後首次訪陸，與大陸國務院總理李強和外長王毅會談之後，日本共同社今天報導，王毅擬於明年2月訪日的方案已經「浮出水面」，兩國已就此展開探討，若能實現，將是自2020年11月的約4年以來，大陸外長首次訪日，並可能就恢復中日元首往來磋商協調。

據共同社報導，配合王毅訪日方案，日中兩國政府已就此展開探討，也考慮時隔約6年實施有經濟部長等參與的「日中經濟高層對話」，另也摸索在其前後舉行日中韓三國外長會談。

報導還引述多名外交消息人士人士說，王毅屆時在日本期間，除與岩屋毅會談外，還有意與首相石破茂會面並邀請其訪問中國大陸，為恢復2019年後中斷至今的中日元首往來展開正式協調。

消息人士說，日本政府已就計畫春節後，二月上旬舉行的中韓三國外長會談日程詢問了中韓兩國，中方表示將探討，希望在此前後舉行終日外長會談，韓國則擬表示同意。

日前，岩屋毅剛進行出任日本外相後的首次訪華，與王毅舉行長時間的會談，還與王毅一同出席「中日高級別人文交流磋商機制」第2次會議，達成十項共識。大陸外交部發言人毛寧26日定調，中日外長會談「友好、積極、正面」，進行了「富有成效的溝通」。