疑中國六代戰機首飛影像流出 外國軍武媒體熱議

社媒平台X在26日出現一些疑為中國最新一代戰機首飛影像，且可能有兩款機型。從影片數量與各種影像角度看似乎具有一定真實性，因而引起外國軍武媒體關注。

綜合歐亞時報（EurAsian Times）與美國軍事網站「戰區」（The War Zone）報導，26日先流出的影片據報是在四川省會成都上空，據信為中國航空工業旗下成都飛機工業集團（CAC,簡稱成飛）所執行的試飛，試飛機旁有一架黃皮的雙座殲20（J-20S）伴飛。12月26日適逢已故中華人民共和國開國者毛澤東生日。

中國才剛於11月在珠海航展對外展示第二款五代戰機殲35A（J-35A）與彈射型艦載戰機殲15T（J-15T），短時間內又傳出六代戰機首飛，引起中外網友熱議。

許多專家起初對此一消息抱持謹慎，擔心又是一次炒作假圖案例。然而隨網路上流出的影像越來越多，分析圈研判中國軍用航空發展又有重要突破似乎不假。

現有圖像和影片顯示，這架飛機呈鳶形，機腹有兩個進氣口而機背上還有一個，可能配備3具發動機，機體看來比殲20大得多，外觀與美國「次世代空優」（NGAD）計畫中的六代機近似，之後較清晰影像顯示飛機前端有36的編號。考量中國軍方上月公布殲35，網站有人以殲36稱呼這次出現的新機。

然而26日稍晚又流出疑為成飛競爭對手、中航旗下瀋陽飛機工業集團（SAC，簡稱瀋飛）也首飛一款六代機。畫面顯示當時似另有一架蘇愷27（Su-27）家族戰機伴飛，據傳瀋飛的新機其實是20日執行首飛，只是影像與成飛的新機同日流出。

雖然可能都是所謂中國六代機，但這兩款飛機的設計迥異。不同於成飛的鳶型3發動機配置，瀋飛似乎仍採較單純的雙發動機，機身似乎也較小。空氣動力方面，成飛新機的科幻鳶型，瀋飛則採較傳統的後掠翼外型，優化在不同速度下的機動性。

兩者共同點是均為無尾翼構型，都沒有傳統飛機的垂直及水平尾翼，這符合優先考慮匿蹤性、減少雷達訊號的設計概念，特別是從側面和後方角度看也能顯著減少，屬於全方位匿蹤。

無尾翼設計的其他優點還包括減少飛行時空氣阻力，從而提高持續高速衝刺和巡航性能，另機體內部空間幾可肯定能容納更多燃料與武器掛載，這對擴大作戰半徑和延長滯空時間至關重要，這兩者是在亞太作戰的關鍵。

不過無尾翼配置會對飛機整體穩定性和機動性產生不利影響，需要極先進的電傳數位飛控技術以及向量推力發動機。

專研中國航太的觀察家魯普瑞赫（AndreasRupprecht）告訴「戰區」網站，他的評估是26日曝光的兩款新機更接近戰鬥機而不是轟炸機。

魯普瑞赫說：「用第六代戰機描述或許有點太倉促，但我認為確實可以說這是中國人首次向外界展示他們對空戰和新一代戰機的想法。」