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中國大陸國防科工局長張克儉失蹤多月後被免職

中央社／ 記者張謙香港27日電
中國工信部副部長兼國防科技工業局長張克儉。（取材自中國有色金屬工業網）
中國工信部副部長兼國防科技工業局長張克儉。（取材自中國有色金屬工業網）

據報導，中國工業和信息化部副部長兼國防科技工業局局長張克儉在「失蹤」多月後，近日被免去國防科工局黨組書記，預料將會同時被免去局長職務。

星島日報今天在報導中表示，中共中央組織部昨天宣布，工信部副部長單忠德兼任國防科工局黨組書記，預料同時擔任局長，免去張克儉國防科工局黨組書記。

報導表示，共軍火箭軍腐敗案爆發之後，軍工領域反腐不斷推進。10月底，張克儉和中央軍民融合發展委員會辦公室常務副主任雷凡培先是缺席省部級主要領導幹部大會，其後又缺席本月的中央經濟工作會議。

據介紹，63歲的張克儉曾任中國工程物理研究院（核武研發基地）黨委書記，出掌國防科工局已有6年；54歲的單忠德是機械專家，中國工程院院士，曾任南京航空航天大學校長、黨委書記，預料還將身兼國家航天局局長，國家原子能機構主任。

國防科工局負責核、航天、航空、船舶、兵器、電子領域，具體工作包括組織協調武器裝備、科研生產和軍工核心能力建設等。

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