談2025中國大陸外交 王毅：希望美國新政府作出正確抉擇

今年即將結束之際，大陸外交部長王毅27日在中共黨校機關報《學習時報》，發表「中國外交年度回顧與展望」文章。展望2025年，王毅說，中國外交將繼續高舉和平、發展、合作、共贏旗幟，希望美國新政府作出正確抉擇，力爭中美關係穩定、健康、永續發展。

據《學習時報》，王毅首先回顧，2024年中國推動元首外交，引領和平發展、合作共贏，和人類命運共同體建設取得新突破、以中國式現代化為世界提供新機遇，與發展中國家合作樹立新典範、深化全方位外交部局取得新進展。

王毅強調，中國外交始終是黨（中共）領導的外交，我們毫不動搖堅持中共中央對外交工作的集中統一領導。堅持以「習近平新時代中國特色社會主義思想」特別是「習近平外交思想」為根本遵循。

他還提到，中國外交始終是勇擔使命的外交，我們堅定地維護國家利益和國家尊嚴。對「以台制華」的圖謀和「倚美謀獨」的迷思予以堅決反制，堅定捍衛國家的主權和領土完整，有力鞏固國際社會形成的「一個中國格局」。文章還提及，中國對南海的「維權」，對炒作所謂人權議題「激濁揚清」等。

展望2025年，王毅說，面對世界動盪衝突，中國將堅定做和平的力量。希望美國新政府作出正確抉擇，和中方相向而行，排除干擾，跨越障礙，力爭中美關係穩定、健康、永續發展。

王毅並指出，中國將深化中俄全面戰略協作與全方位務實合作，推動中歐關係沿著獨立自主、相互成就、造福世界方向穩步向前。中國將以自身穩定性為全球戰略穩定提供有力支撐，以自身確定性應對世界上所有不確定因素。實踐中國特色熱點問題解決之道，為烏克蘭危機、巴以衝突以及朝鮮半島、緬甸等熱門議題的政治解決繼續發揮建設性作用。

王毅也說，面對分裂對抗風險、「脫鉤斷鏈」行徑、單邊霸凌逆流、意識形態分歧等，中國將堅定做團結的力量、開放的力量、正義的力量、包容的力量，表示中國將堅持自信自立、開放包容、公道正義、合作共贏的方針原則，堅定不移推動構建人類命運共同體。