快訊

籌到錢了！柯文哲3000萬到位 距法官裁定交保9小時

她就是柯文哲的年羹堯？雍正朝名將3原因從「朕好想你」變92條死罪

柯文哲「大帳房」李文宗千萬交保 妻扛800萬加保金終獲釋

聽新聞
0:00 / 0:00

談2025中國大陸外交 王毅：希望美國新政府作出正確抉擇

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
王毅以中共中央政治局委員、大陸外長身分，於27日在中共黨校機關報《學習時報》，發表「中國外交年度回顧與展望」文章。（取自大陸外交部網站）
王毅以中共中央政治局委員、大陸外長身分，於27日在中共黨校機關報《學習時報》，發表「中國外交年度回顧與展望」文章。（取自大陸外交部網站）

今年即將結束之際，大陸外交部長王毅27日在中共黨校機關報《學習時報》，發表「中國外交年度回顧與展望」文章。展望2025年，王毅說，中國外交將繼續高舉和平、發展、合作、共贏旗幟，希望美國新政府作出正確抉擇，力爭中美關係穩定、健康、永續發展。

據《學習時報》，王毅首先回顧，2024年中國推動元首外交，引領和平發展、合作共贏，和人類命運共同體建設取得新突破、以中國式現代化為世界提供新機遇，與發展中國家合作樹立新典範、深化全方位外交部局取得新進展。

王毅強調，中國外交始終是黨（中共）領導的外交，我們毫不動搖堅持中共中央對外交工作的集中統一領導。堅持以「習近平新時代中國特色社會主義思想」特別是「習近平外交思想」為根本遵循。

他還提到，中國外交始終是勇擔使命的外交，我們堅定地維護國家利益和國家尊嚴。對「以台制華」的圖謀和「倚美謀獨」的迷思予以堅決反制，堅定捍衛國家的主權和領土完整，有力鞏固國際社會形成的「一個中國格局」。文章還提及，中國對南海的「維權」，對炒作所謂人權議題「激濁揚清」等。

展望2025年，王毅說，面對世界動盪衝突，中國將堅定做和平的力量。希望美國新政府作出正確抉擇，和中方相向而行，排除干擾，跨越障礙，力爭中美關係穩定、健康、永續發展。

王毅並指出，中國將深化中俄全面戰略協作與全方位務實合作，推動中歐關係沿著獨立自主、相互成就、造福世界方向穩步向前。中國將以自身穩定性為全球戰略穩定提供有力支撐，以自身確定性應對世界上所有不確定因素。實踐中國特色熱點問題解決之道，為烏克蘭危機、巴以衝突以及朝鮮半島、緬甸等熱門議題的政治解決繼續發揮建設性作用。

王毅也說，面對分裂對抗風險、「脫鉤斷鏈」行徑、單邊霸凌逆流、意識形態分歧等，中國將堅定做團結的力量、開放的力量、正義的力量、包容的力量，表示中國將堅持自信自立、開放包容、公道正義、合作共贏的方針原則，堅定不移推動構建人類命運共同體。

中共 王毅 關係

延伸閱讀

日本外相訪華 雙方就恢復日本水產品進口取得共識

中日關係改善？日外相赴北京會晤陸外交部長 兩國互送「聖誕禮物」

日本外相上任後首訪陸 會見王毅喊：台海和平穩定對國際社會非常重要

日相訪陸前夕中韓外長通話 趙兌烈：推動戰略夥伴關係立場沒有改變

相關新聞

共軍076兩棲攻擊艦首艦下水 命名四川艦可搭載戰機

在大陸上海海事局26日晚發布航行警告，宣告在「大型船舶深水航道出口實施交通管制」後，27日上午，中國大陸自主研製建造的0...

談2025中國大陸外交 王毅：希望美國新政府作出正確抉擇

今年即將結束之際，大陸外交部長王毅27日在中共黨校機關報《學習時報》，發表「中國外交年度回顧與展望」文章。展望2025年...

俄羅斯駐華大使莫爾古洛夫：習近平將於明年訪問俄羅斯

俄羅斯衛星通訊社引述莫斯科駐北京大使的話說，中國國家主席習近平將於2025年訪問俄羅斯。

挪威長途巴士側翻入海3死 車上20陸客5人受傷

疑似受大雪和強風天氣影響，當地時間26日，挪威北部發生一起長途巴士側翻事故，部分車體翻入路邊的海水中，車上載有58名乘客...

春哥侃陸／拔出蘿蔔帶出泥 解放軍弊案連環爆

北京年底舉行的全國人民代表大會常務委員會會議，向來被認為是收尾之會，誰料12月25日閉幕時有猛料，公布了一組「終止人大代表資格」的名單，其中有兩名解放軍中將，這兩名中將不算有名，但卻分屬將領倒台風潮中的解放軍陸軍、海軍兩大軍種。而各自的案件會被扯出，都是上頭更大咖的人出了事，隨著中共軍隊近年雷厲風行的反腐鬥爭持續，這種「拔出蘿蔔帶出泥」的狀況，還在越燒越大……

對川普釋善意…陸官媒大唱「中美合作偉業」

在川普即將上任美國總統前，大陸頻繁透過官媒發聲，對美方釋出善意。繼耶誕節發文徵集「中美友好合作故事」後，中共黨媒人民日報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。