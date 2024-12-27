挪威長途巴士側翻入海3死 車上20陸客5人受傷

疑似受大雪和強風天氣影響，當地時間26日，挪威北部發生一起長途巴士側翻事故，部分車體翻入路邊的海水中，車上載有58名乘客，目前已知至少3人死亡、4人重傷，另有多人受輕傷。據中國大陸住挪威大使館通報，該輛車上約有20名中國公民，有5人受到輕傷。

據挪威廣播公司報導，這輛長途巴士，原本計畫從挪威北部港口城市那維克開往斯沃爾韋爾，但在當天13時30分左右行駛至羅弗敦地區哈德瑟爾附近時發生側翻，部分車體翻入路邊的海水中。

救援部門指稱，由於事發時處於極夜，且有暴風雪，造成救援不小的難度。目前現場救援工作節數，重傷者被直升機轉移至附近醫院接受治療。

對此，挪威首相史托爾也發表聲明，向罹難者表示哀悼，並向罹難者家屬和傷者表示慰問。

目前，事故原因仍在調查中。大陸官媒央視報導稱，當地的大雪和強風天氣可能是造成事故的主要原因。