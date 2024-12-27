快訊

台智光採購案涉施壓社會局 3連霸議員陳重文圖利罪判8年6月

車型命名展現中國製造 比亞迪王傳福與電動車的大時代

「168斷食」建議最多半年，減重效果最佳是這族群！2種情況的人不適合

聽新聞
0:00 / 0:00

挪威長途巴士側翻入海3死 車上20陸客5人受傷

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
挪威發生長途巴士側翻事故，現場進行搜救。央視新聞
挪威發生長途巴士側翻事故，現場進行搜救。央視新聞

疑似受大雪和強風天氣影響，當地時間26日，挪威北部發生一起長途巴士側翻事故，部分車體翻入路邊的海水中，車上載有58名乘客，目前已知至少3人死亡、4人重傷，另有多人受輕傷。據中國大陸住挪威大使館通報，該輛車上約有20名中國公民，有5人受到輕傷。

據挪威廣播公司報導，這輛長途巴士，原本計畫從挪威北部港口城市那維克開往斯沃爾韋爾，但在當天13時30分左右行駛至羅弗敦地區哈德瑟爾附近時發生側翻，部分車體翻入路邊的海水中。

救援部門指稱，由於事發時處於極夜，且有暴風雪，造成救援不小的難度。目前現場救援工作節數，重傷者被直升機轉移至附近醫院接受治療。

對此，挪威首相史托爾也發表聲明，向罹難者表示哀悼，並向罹難者家屬和傷者表示慰問。

目前，事故原因仍在調查中。大陸官媒央視報導稱，當地的大雪和強風天氣可能是造成事故的主要原因。

挪威

延伸閱讀

挪威巴士栽入湖中3死4傷 乘客來自8國

美施壓 越南海底電纜競爭排除中企

12月6日節氣「大雪」禁忌多！別做6件事、要吃7種食物

賴總統過境關島與美議長通話 強生：協助台灣防衛能力

相關新聞

俄羅斯駐華大使莫爾古洛夫：習近平將於明年訪問俄羅斯

俄羅斯衛星通訊社引述莫斯科駐北京大使的話說，中國國家主席習近平將於2025年訪問俄羅斯。

挪威長途巴士側翻入海3死 車上20陸客5人受傷

疑似受大雪和強風天氣影響，當地時間26日，挪威北部發生一起長途巴士側翻事故，部分車體翻入路邊的海水中，車上載有58名乘客...

馬英九：川普上任 兩岸更須和平

前總統馬英九十八日至廿六日第三度率團前往大陸訪問，昨天下午返台，國民黨副主席夏立言至機場接機。馬英九入境後在機場談話，他...

陸：台民事判決若損主權 將不認可

大陸最高人民法院近日修改了有關認可和執行台灣民事判決相關規定，在台灣民事判決不予認可要件中，除保留「違反一個中國原則」，...

春哥侃陸／拔出蘿蔔帶出泥 解放軍弊案連環爆

北京年底舉行的全國人民代表大會常務委員會會議，向來被認為是收尾之會，誰料12月25日閉幕時有猛料，公布了一組「終止人大代表資格」的名單，其中有兩名解放軍中將，這兩名中將不算有名，但卻分屬將領倒台風潮中的解放軍陸軍、海軍兩大軍種。而各自的案件會被扯出，都是上頭更大咖的人出了事，隨著中共軍隊近年雷厲風行的反腐鬥爭持續，這種「拔出蘿蔔帶出泥」的狀況，還在越燒越大……

對川普釋善意…陸官媒大唱「中美合作偉業」

在川普即將上任美國總統前，大陸頻繁透過官媒發聲，對美方釋出善意。繼耶誕節發文徵集「中美友好合作故事」後，中共黨媒人民日報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。