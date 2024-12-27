俄羅斯駐華大使莫爾古洛夫：習近平將於明年訪問俄羅斯
俄羅斯衛星通訊社引述莫斯科駐北京大使的話說，中國國家主席習近平將於2025年訪問俄羅斯。
俄羅斯駐華大使莫爾古洛夫接受俄新社採訪時表示，俄羅斯期待中國國家主席習近平2025年訪問俄羅斯。莫爾古洛夫說：「至於具體的雙邊活動，我可以說相關計劃已經在積極制定當中，也不是什麼秘密」，他表示，按照優先順序，中國國家主席習近平將於明年訪問俄羅斯。
他表示，但第三十次政府總理定期會晤和第十一次議會合作委員會會議，則將在中國舉行。
習近平今年10月曾飛往俄羅斯的喀山，參加今年由俄羅斯作東主持的金磚國家峰會，並與普亭會面。2023年3月，習近平在再次當選中國國家主席後首訪俄羅斯，2024年5月，普亭在連任俄羅斯總統後首訪中國。
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