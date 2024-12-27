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對川普釋善意…陸官媒大唱「中美合作偉業」

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導

在川普即將上任美國總統前，大陸頻繁透過官媒發聲，對美方釋出善意。繼耶誕節發文徵集「中美友好合作故事」後，中共黨媒人民日報昨就中美換文續簽「中美科技合作協定」喊話，雙方合作空間龐大，應發揮互補優勢，拉長合作清單，做大合作蛋糕，還說「中美都是偉大的國家，中美合作是一項偉大的事業。」

中美雙方日前於北京，完成「中美科技合作協定」換文續簽五年。對此，人民日報廿六日發布代表更高層級的「鐘聲」評論文章作出表態。

文章稱，國際社會普遍歡迎協定續簽，認為中美科研合作不僅符合兩國人民利益，也將促進雙方應對全球共同挑戰。

文章表示，中美建交四十五年來，雙方應發揮互補優勢，拉長合作清單，強調「脫鉤斷鏈」不是解決之道，「小院高牆」更不是大國作為。

文章接著重申，中方始終保持對美政策的穩定性和連續性，和「一個中國原則」和中美三個聯合公報是雙邊關係的政治基礎，台灣問題、民主人權、道路制度、發展權是中方的四條紅線，不容挑戰，提醒「這些都是中美關係最重要的防護欄和安全網」，誤判中美關係結果將得不償失。

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