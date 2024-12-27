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馬英九：川普上任 兩岸更須和平

聯合報／ 記者黃仲明／桃園機場報導
前總統馬英九（中）昨晚說明赴陸訪問的目的，是希望透過持續而積極的推動兩岸青年交流，讓兩岸民間累積善意，遠離戰爭。記者黃仲明／攝影
前總統馬英九（中）昨晚說明赴陸訪問的目的，是希望透過持續而積極的推動兩岸青年交流，讓兩岸民間累積善意，遠離戰爭。記者黃仲明／攝影

前總統馬英九十八日至廿六日第三度率團前往大陸訪問，昨天下午返台，國民黨副主席夏立言至機場接機。馬英九入境後在機場談話，他說美國新總統川普即將上任，兩岸關係更需要維持和平穩定。

馬英九表示，這次帶著馬英九基金會「大九學堂」的同學們到大陸哈爾濱跟成都參訪，參加「海峽兩岸青年冰雪節」，以及「兩岸共同弘揚中華文化研討會」，目的都是希望透過持續而積極的推動兩岸青年交流，讓兩岸民間累積善意，遠離戰爭。

馬英九指出，他已經卸任公職八年，「馬英九基金會」只是一個民間團體，雖然能做的有限，但為了台灣百姓的福祉，他們會繼續努力，推動兩岸交流，促進兩岸的和平穩定。

馬英九強調，目前兩岸關係發展，最重要的是政府部門。「事實證明，基於中華民國憲法所達成的九二共識、反對台獨，仍然是現在兩岸之間唯一的共同政治基礎」。下個月底，美國新總統川普即將上任，兩岸關係更需要維持和平穩定。

馬英九也再次呼籲賴總統，盡速調整兩岸政策，放棄「抗中害台」這樣走不通的路，讓兩岸重回和平發展的大道，讓兩岸民間暢通交流，以維繫台灣民眾的利益與福祉。

中華民國憲法 關係 馬英九基金會

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