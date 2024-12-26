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獨／自居統派退役中將 高安國疑涉國安法遭羈押禁見

長江口航道再度交管 或為共軍福建艦、新型小航母海試

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸上海海事局26日宣布航行警告，預告有大型船舶深水航道出口實施交通管制，大陸網友猜測是076兩棲攻擊艦下水。圖為福建艦今年5月首次海試後返回上海江南造船廠的資料照。（新華社）
大陸上海海事局26日宣布航行警告，預告有大型船舶深水航道出口實施交通管制，大陸網友猜測是076兩棲攻擊艦下水。圖為福建艦今年5月首次海試後返回上海江南造船廠的資料照。（新華社）

中共巨型軍艦再度傳出可能海試的消息，大陸上海海事局26日晚發布航行警告，宣告在「大型船舶深水航道出口實施交通管制」，大陸網友認為，這很可能是被稱為「小航母」的076型兩棲攻擊艦的下水等行動。

據大陸海事局網站26日消息，上海海事局發布航行警告，指出長江口12月28日一大型船舶深水航道出口實施交通管制：當天1100時至1230時對302燈浮301燈浮42燈浮連線至長興島碼頭水域進行交通管制；0715時至1630時對長江口深水航道進口船進行交通管制；1030時至1315時對長江口深水航道出口船進行交通管制。

消息今晚也在指標性的共軍新聞傳播中心官方微博「中國軍號」轉載，底下湧入多則留言，有網友說這是「076首飛」（指076型兩棲攻擊艦的下水），也有網友指是「第6次海試」（指共軍航母福建艦），但部分網友指，福建艦剛在12月初完成第五次海試，僅隔不到四周就又出海的可能性較低，不過兩種看法的網友幾乎各佔一半。而另一個指標性軍事媒體「央廣軍事」26日晚間也轉發這次航行警告。

日前大陸崇明海事局也曾發布23日「長江口長興島南岸新船出塢作業」的航行通告，被部分大陸網友視為是076型兩棲攻擊艦的下水，惟官方也尚未證實。

據陸媒觀察者網軍事觀察員王世純日前的分析，他指出本周上海滬東中華的長興島基地大船塢內旌旗獵獵，彩球高懸。「塢內艦船已掛滿彩旗和彩球，顯然意味著076型下水儀式準備好了，就等良辰吉日」。

26日下午的大陸國防部記者會上，有媒體提問大陸國產航母山東艦入列已5周年，今年10月遼寧艦、山東艦編隊還首次開展了雙航母編隊演練，共軍航母編隊體系作戰能力有何進展？大陸國防部發言人張曉剛則回應指，「中國航母建設發展定將不負期待，在遠海大洋搏風擊浪，捍衛國家主權、安全、發展利益」。

公開資料顯示，福建艦是大陸第三艘航母，將使用電磁彈射系統，今年5月以來已經進行過5次海試；至於076型兩棲攻擊艦，則是由滬東中華造船廠建造的新型「小航母」，是已服役的「075」的進一步型號。

交通管制 兩棲

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