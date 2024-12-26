快訊

應曉薇遭求處16年 昔一線小生爆私下對話：她已被盯上

柯文哲遭起訴…傳支持者揚言殺賴清德總統 府方回應了

全世界擁有最多土地的大地主是誰？答案出爐眾人跌破眼鏡

台港策進會推進文化交流 建築藝文論壇為主軸

中央社／ 台北26日電

台港經濟文化合作策進會（策進會）今天召開文化合作委員會議，規劃明年辦理台港文化交流論壇等活動，擬邀香港建築、藝文等領域專業人士來台交流。

策進會26日透過新聞稿表示，今天舉辦年度第2次文化合作委員會（文合會）委員會議。策進會董事長賴秀如表示，策進會預算有限，有賴來自民間的委員在各個領域發揮影響力，持續累積台港文化交流能量，推升台港關係正向發展。

大陸委員會（陸委會）主委邱垂正前往會議致意，他期待文合會繼續與陸委會一起深化、推動台港健康有序的交流與互動。

邱垂正表示，今年在台北國際書展期間辦理「同你港故事－香港主題專區」，吸引許多民眾參與，「2024香港影展」、「香港文化在台灣」等活動，展現香港文化魅力，也提升民眾對於台港文化的關注。

邱垂正提到，最難得的是今年度順利籌組「台港藝文及建築文化交流團」，得以赴港交流，讓兩地專業人士在建築、藝術等領域展開對話，為未來的文化共創打下基礎。

在會議上，文合會召集人謝佩霓期盼透過訪視、講座形式，與在台灣的香港文化人有更多交流，傳遞台港文化互動能量；文合會委員龔書章建議，可邀請建築專業人士分享台港建築的內涵與發展，藉此探討兩地社會發展的關係與脈絡。

策進會秘書長盧長水指出，規劃明年度組團與會巴塞爾藝術展香港展會，也將辦理台港文化交流論壇等活動，將邀請香港建築、藝文等領域專業人士來台參加，關於委員所提意見，將落實辦理。

建築 邱垂正 香港

延伸閱讀

【重磅快評】梁文傑可偷轉彎 小女生只能落淚自責？

【重磅快評】都怪賴士葆？邱垂正此鍋甩得不漂亮

邱垂正稱介入開放陸生受訪 賴士葆：我不接受栽贓

開罰馬英九基金會？陸委會：最重5年不得再邀

相關新聞

與美軍交往有障礙？ 陸國防部：溝通不是為了對外做秀

共軍與美軍間的往來，一直是受到關注的議題，而美方日前發布報告指出，共軍將兩軍交往視為懲罰或獎勵美軍行動的手段，對此大陸國...

小紅書教戰造假文件 大陸學生企圖從第三地入境台灣

馬來西亞對中國免簽，但也增加犯罪疑慮，駐外移民單位審查案件發現，不肖中國人在網路社群小紅書分享教戰守則，教導中國學生藉專...

貼數據反擊國台辦 陸委會：是誰在禁團？

陸委會在今天下午召開例行記者會，就兩岸觀光等議題進行回應後，晚間再於官方臉書、LINE帳號發文，貼出今年1到10月，國人...

南海衝突持續升溫 陸國防部怒批菲律賓「賣慘博同情」

中菲南海主權衝突升高，菲律賓成為中國軍方批判的目標之一。中國國防部發言人張曉剛今天聲稱，菲方一再組織船隻侵犯中方主權，危...

陸不釋放我一貫道信徒 陸委會：將嚴審兩岸宗教交流

台灣三名一貫道道親10月在大陸被捕，至今仍未獲釋，國台辦稱涉犯大陸刑法第三百條。陸委會副主委梁文傑26日再次呼籲陸方放人...

統戰交朋友？ 陸委會：統戰是中共戰勝國民黨三大法寶

大陸對台「統戰」議題備受討論，就大陸國台辦發言人陳斌華說，「統戰是交朋友，搞團結」，陸委會副主委兼發言人梁文傑26日表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。