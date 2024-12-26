貼數據反擊國台辦 陸委會：是誰在禁團？

陸委會在今天下午召開例行記者會，就兩岸觀光等議題進行回應後，晚間再於官方臉書、LINE帳號發文，貼出今年1到10月，國人赴陸230.4萬人次，是陸人來台的7.2倍，和「陸客來台人數為0」、「大陸學位生來台就學人數也是0」等數據反批，是陸方至今未開放陸客團來台旅遊，並不斷為開放添加附帶條件，意圖把觀光客當成要脅籌碼。

陸委會26日晚間，以「善意換敵意，是誰在禁團？」為題，在官方臉書、LINE帳號發文，強調陸方迄今仍禁團客來台。

陸委會說，針對中共國台辦25日記者會再次誆稱我方「禁團令」，為兩岸旅遊恢復正常化製造障礙的不實說法，本會再次強調，自疫情結束後，是陸方至今未開放陸客團來台旅遊，並不斷為開放添加附帶條件，意圖把觀光客當成要脅籌碼。

陸委會強調「數據會說話」，兩岸人員往來及旅遊統計資料清楚顯示，兩岸旅遊無法恢復正常化的根本原因，就是中共不放陸客來台，導致兩岸觀光交流受阻。

據陸委會發布數據，2024年1到10月，國人赴中國大陸230.4萬人次，是陸人來台32萬人次的7.2倍；台灣旅行社組團赴陸旅遊已達16.4萬人次，但是「陸方迄今未開放陸客來台觀光，陸客來台人數為0」、「就連中國大陸學位生來台就學人數也是0」。

陸委會最後強調，政府推動兩岸健康有序交流、歡迎陸客來台觀光，推動雙邊對等觀光旅遊的政策立場沒有改變，重申對於陸方共軍機艦擾台、發布「懲獨22條」，又無故盤查、留置甚至逮捕我國人，我方發布橙色旅遊警戒有理有據。

值得注意的是，由於陸委會發布訊息稱「來台」，是否僅指「台灣本島」也引起注意。因大陸已於8月、9月分別公告，恢復福建居民前往馬祖、金門旅遊，有網友留言詢問，「金馬地區不屬於中華民國？」。

另，在今天下午的記者會上，陸委會副主委兼發言人梁文傑，就大陸國台辦發言人陳斌華昨對我提出「三問」，還質疑「陸委會的先生們是不是聽不懂？」等說法回應稱，是國台辦一直在打模糊仗，強調我方不接受任何附加條件，待陸方研究完正式公告後就會有相應措施；另，梁文傑也向陸方提出包括疫情結束後，大陸對台觀光是不是根本沒有開放等「三問」。