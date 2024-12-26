快訊

應曉薇遭求處16年 昔一線小生爆私下對話：她已被盯上

柯文哲遭起訴…傳支持者揚言殺賴清德總統 府方回應了

全世界擁有最多土地的大地主是誰？答案出爐眾人跌破眼鏡

台港策進會會議 陸委會邱垂正：攜手深化台港交流

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
台港策進會26日舉辦今年第2次文化合作委員會委員會議，陸委會主委邱垂正到場致意。取自台港策進會官方網站
台港策進會26日舉辦今年第2次文化合作委員會委員會議，陸委會主委邱垂正到場致意。取自台港策進會官方網站

財團法人台港經濟文化合作策進會（台港策進會）26日舉辦年度第2次文化合作委員會委員會議。陸委會主委邱垂正到場表示，期盼未來文合會能繼續與陸委會攜手，持續深化及推動臺港間健康有序的交流及互動。

台港策進會是由我政府主導籌設之法人組織，與港方成立之「港台經濟文化合作協進會」對口，為推進台港互動的半官方機構。

據台港策進會，年度第2次文化合作委員會委員會議於26日舉辦，文合會召集人謝佩霓與20位委員，和台港策進會副秘書長黃廷輝、文化組組長竇文暉及同仁亦列席與會。

邱垂正提到，文合會今年於台北國際書展期間辦理「同你港故事-香港主題專區」，吸引大量民眾參與，並精心籌辦「2024香港影展」、「香港文化在台灣」等活動，展現香港文化的獨特魅力，提升國人對台港文化的關注。

他說，最難得的是本年順利籌組「台港藝文及建築文化交流團」赴港交流，讓兩地專業人士在建築、藝術等領域展開對話，為未來的文化共創打下堅實基礎。

台港策進會董事長賴秀如說，策進會有賴來自民間的文化委員在各個領域發揮影響力，持續累積台港文化交流能量，推升台港關係正向發展。

謝佩霓表示，訪視及講座形式，與在台灣的香港文化人有更多的交流，傳遞台港文化互動能量；與會委員龔書章建議，可邀請建築專業人士分享台港建築之內涵與發展，藉此探討兩地社會發展的關係與脈絡；與會委員呂景民提出，以台港戲曲音樂的創新演繹為主題，開啟兩地音樂的合作。

台港策進會秘書長盧長水說，明年度將於組團參與香港巴塞爾藝術展等重要展會，並規劃辦理台港文化交流論壇等活動，邀請香港建築及藝文等專業人士來台參加。

建築 香港

延伸閱讀

【重磅快評】梁文傑可偷轉彎 小女生只能落淚自責？

【重磅快評】都怪賴士葆？邱垂正此鍋甩得不漂亮

邱垂正稱介入開放陸生受訪 賴士葆：我不接受栽贓

開罰馬英九基金會？陸委會：最重5年不得再邀

相關新聞

與美軍交往有障礙？ 陸國防部：溝通不是為了對外做秀

共軍與美軍間的往來，一直是受到關注的議題，而美方日前發布報告指出，共軍將兩軍交往視為懲罰或獎勵美軍行動的手段，對此大陸國...

小紅書教戰造假文件 大陸學生企圖從第三地入境台灣

馬來西亞對中國免簽，但也增加犯罪疑慮，駐外移民單位審查案件發現，不肖中國人在網路社群小紅書分享教戰守則，教導中國學生藉專...

貼數據反擊國台辦 陸委會：是誰在禁團？

陸委會在今天下午召開例行記者會，就兩岸觀光等議題進行回應後，晚間再於官方臉書、LINE帳號發文，貼出今年1到10月，國人...

南海衝突持續升溫 陸國防部怒批菲律賓「賣慘博同情」

中菲南海主權衝突升高，菲律賓成為中國軍方批判的目標之一。中國國防部發言人張曉剛今天聲稱，菲方一再組織船隻侵犯中方主權，危...

陸不釋放我一貫道信徒 陸委會：將嚴審兩岸宗教交流

台灣三名一貫道道親10月在大陸被捕，至今仍未獲釋，國台辦稱涉犯大陸刑法第三百條。陸委會副主委梁文傑26日再次呼籲陸方放人...

統戰交朋友？ 陸委會：統戰是中共戰勝國民黨三大法寶

大陸對台「統戰」議題備受討論，就大陸國台辦發言人陳斌華說，「統戰是交朋友，搞團結」，陸委會副主委兼發言人梁文傑26日表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。