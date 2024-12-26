台港策進會會議 陸委會邱垂正：攜手深化台港交流

財團法人台港經濟文化合作策進會（台港策進會）26日舉辦年度第2次文化合作委員會委員會議。陸委會主委邱垂正到場表示，期盼未來文合會能繼續與陸委會攜手，持續深化及推動臺港間健康有序的交流及互動。

台港策進會是由我政府主導籌設之法人組織，與港方成立之「港台經濟文化合作協進會」對口，為推進台港互動的半官方機構。

據台港策進會，年度第2次文化合作委員會委員會議於26日舉辦，文合會召集人謝佩霓與20位委員，和台港策進會副秘書長黃廷輝、文化組組長竇文暉及同仁亦列席與會。

邱垂正提到，文合會今年於台北國際書展期間辦理「同你港故事-香港主題專區」，吸引大量民眾參與，並精心籌辦「2024香港影展」、「香港文化在台灣」等活動，展現香港文化的獨特魅力，提升國人對台港文化的關注。

他說，最難得的是本年順利籌組「台港藝文及建築文化交流團」赴港交流，讓兩地專業人士在建築、藝術等領域展開對話，為未來的文化共創打下堅實基礎。

台港策進會董事長賴秀如說，策進會有賴來自民間的文化委員在各個領域發揮影響力，持續累積台港文化交流能量，推升台港關係正向發展。

謝佩霓表示，訪視及講座形式，與在台灣的香港文化人有更多的交流，傳遞台港文化互動能量；與會委員龔書章建議，可邀請建築專業人士分享台港建築之內涵與發展，藉此探討兩地社會發展的關係與脈絡；與會委員呂景民提出，以台港戲曲音樂的創新演繹為主題，開啟兩地音樂的合作。

台港策進會秘書長盧長水說，明年度將於組團參與香港巴塞爾藝術展等重要展會，並規劃辦理台港文化交流論壇等活動，邀請香港建築及藝文等專業人士來台參加。