教育部擬推第三地陸生來台 陸委會：樂見
教育部長鄭英耀昨天在立法院表示，正在研議讓第三地陸生來台就學。陸委會今天表示，近年接獲不少類似詢問，對於教育部政策推動方向抱持樂見立場。
大陸委員會（陸委會）26日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持，他於會上做出上述表示。
梁文傑表示，最近兩年接獲不少類似詢問，有些在香港、新加坡或其他地方就讀的陸生，考慮來台灣攻讀碩士或博士學位，詢問是否有相關管道。對於教育部考慮往這個方向招生，對此抱持樂見立場。
梁文傑提到，過往招陸生來台就讀等事宜是由兩岸教育部進行年度性磋商，雙方研議名額；不過最近兩年對岸對於陸生來台就讀的態度處於「一直沒有回覆」狀態，其實也不用再等對岸的態度，可以招手在其他國家就讀的陸生。
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