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南海衝突持續升溫 陸國防部怒批菲律賓「賣慘博同情」

中央社／ 北京25日電
中菲南海主權衝突升高，菲律賓成為中國軍方批判的目標之一。大陸國防部發言人張曉剛26日在記者會聲稱，菲方一再組織船隻侵犯中方主權，危害南海和平穩定。圖／中央社
中菲南海主權衝突升高，菲律賓成為中國軍方批判的目標之一。大陸國防部發言人張曉剛26日在記者會聲稱，菲方一再組織船隻侵犯中方主權，危害南海和平穩定。圖／中央社

中菲南海主權衝突升高，菲律賓成為中國軍方批判的目標之一。中國國防部發言人張曉剛今天聲稱，菲方一再組織船隻侵犯中方主權，危害南海和平穩定，「扮可憐相賣慘博同情，混淆國際視聽」，一定不會得逞。

中國國防部下午舉行12月份例行記者會，涉及菲律賓的中菲海上衝突及美軍在菲國部署「泰風武器系統」（Typhon Weapons System，又譯堤豐）等議題，成為媒體提問焦點之一。

有媒體針對菲律賓官員日前表示，中國巨大的海警船攻擊菲國弱小的海警船，這些恐嚇行為和其散布的錯誤訊息，旨在阻止菲律賓漁民活動，要求張曉剛回應。

張曉剛聲稱，中國對南海諸島及其附近海域擁有「無可爭辯的主權」。中菲海上爭議不是「誰大誰小」的問題，而是「孰是孰非」的問題。

他宣稱，菲方一再組織海警船和漁船侵犯中方領土主權和海洋權益，危害南海和平穩定，「妄圖扮可憐相賣慘博同情，混淆國際視聽」，這是一定不會得逞的。

張曉剛說，中方奉勸菲方立即改弦更張，回到與中方透過談判協商解決問題的正確軌道上來。

有媒體提問，美軍在菲律賓部署「泰風」系統，究竟對中國構成什麼樣的威脅？張曉剛並未正面作答，但指中方堅決反對部署這一系統，並聲稱菲方「迎合美方妄圖引入」堤豐（泰風）系統，挑動地緣對抗和軍備競賽，推升地區緊張局勢。

張曉剛宣稱，中方認為，菲方應認清這一問題的高度敏感性和嚴重危害性，按照先前的公開承諾撤走中程飛彈系統，停止損害地區國家和人民的安全利益。

主權 南海 菲律賓

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