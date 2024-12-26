統戰交朋友？ 陸委會：統戰是中共戰勝國民黨三大法寶

大陸對台「統戰」議題備受討論，就大陸國台辦發言人陳斌華說，「統戰是交朋友，搞團結」，陸委會副主委兼發言人梁文傑26日表示，「統一戰線（統戰）」是中共戰勝國民黨的三大法寶之一，對中共而言是優美的名詞，「但是對台灣來說不是」，畢竟國民黨當初就是因此被趕到台灣來，必須分清楚。

梁文傑26日主持陸委會例行記者會，就大陸對台「統戰」議題作出回應。

梁文傑說，統戰絕對不只是交朋友，因為「統一戰線」、「武裝鬥爭」、「黨的建設」，毛澤東將之說是中共戰勝國民黨的三大法寶，「如果統戰只是交朋的話，那它就不會變成三大法寶之一」。

梁文傑並指，統戰基本上就是聯合次要敵人，打擊主要敵人，孤立你的對手，給你的朋友好處等等的操作手法。他說，我方可以理解，統戰對中共來說是一個優美的名詞，「但是對台灣來說不是」，畢竟國民黨當初就是被中共用統戰趕到台灣來的，所以必須分清楚。

至於大陸福建省宣布推動設立「福州馬祖產業合作園區」等，梁文傑說，據他所知，這些園區的成績都不是很好，中共常會藉由「對台統戰」提出許多類似的項目，但最後往往項目有了、預算批下來了、地方政府拿到錢了、建設蓋了，卻「原來的目標都沒有實施」。因此他說，我方對這些項目都會有所研究，但到目前為止看起來吸引力都不是太大。

另，曾赴陸發展的陳柏源在和影片創作者八炯合作拍攝「中共統戰紀錄片」後，表示自己就讀的華僑大學直屬於中共統戰部，每屆約有一百個台灣學生，校內學生來自台灣、馬來西亞等，畢業後可能回到當地滲透或影響政府。

梁文傑回應說，華僑大學由來已久，自中共建政後長期擔任大陸拉攏、滲透海外華人的重要工作，「並不是一個秘密」，對台灣會有什麼影響也不是新的問題，但既然有人提出，我方就會當成重要議題重新審視。