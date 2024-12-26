快訊

交往對象全毒死！日本78歲「黑寡婦」遭判死刑 今被發現獄中身亡

今年第三地陸客來台已9.8萬人次 陸委會：防堵偽造文件

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
我方去年9月已先恢復旅居及留學第三地陸客來台觀光，陸委會副主委梁文傑26日表示，今年截至11月30日，已有13.4萬人申請，實際來台9.8萬人次。政府也會防堵大陸人士利用偽造文件企圖從第三地來台觀光的情況。（記者陳宥菘／攝影）
我方去年9月已先恢復旅居及留學第三地陸客來台觀光，陸委會副主委梁文傑26日表示，今年截至11月30日，已有13.4萬人申請，實際來台9.8萬人次。政府也會防堵大陸人士利用偽造文件企圖從第三地來台觀光的情況。（記者陳宥菘／攝影）

兩岸觀光持續陷入僵局，陸方仍未開放陸客來台團隊旅遊與自由行，不過，我方去年9月已先恢復旅居及留學第三地陸客來台觀光。陸委會副主委梁文傑26日表示，今年截至11月30日，已有13.4萬人申請，實際來台9.8萬人次。政府也會防堵大陸人士利用偽造文件企圖從第三地來台觀光的情況。

政府去年9月恢復旅居及留學第三地陸客來台觀光，但在兩岸觀光仍未恢復常態化情況下，近期大陸社群「小紅書」上出現教戰守則，教導大陸學生如何竄改在學證明，企圖從第三地轉赴台灣旅遊，引發關注。移民署26日表示，各駐外工作組自去年9月1日截至當日，已查獲124件疑似提供偽造文件申請案，並予以拒件。

梁文傑26日在例行記者會上表示，移民署現在有查到一些，確實有可能是利用假證件偽造在第三地的居住證、工作證或是學生學生證等等的案件，「我們都會做防堵」。有一些來台目的可能並不單純，政府都會嚴格注意。

至於政府是否考慮更積極主動回應大陸學生希望來台旅遊的心願？梁文傑表示，政府當然非常希望大陸的年輕人能夠自由的來台灣，但這不是我方能決定的，因為從2019年從8月1號開始，陸方就封殺了自由行，「所以大陸的學生能不能來台自由行，要問他們的政府，不是問我們」。

另外，教育部長鄭英耀25日在立院表示，正研擬讓第三地陸生可以來台就學。梁文傑對此表示樂見，並指陸委會這兩年來陸續接到蠻多類似的詢問，有在香港、新加坡或其他地方就讀的學生，詢問有無管道能來台繼續念碩博士。

梁文傑指出，過去，一直是由兩岸教育部進行年度性磋商，討論每年開放多少學生名額來台，「但這兩年，陸方對此事的態度一直沒有回覆，所以我們覺得不用再等待陸方的態度」。如果有已在其他國家就讀的大陸學生願意來台就讀，教育部也可以考慮招生。

梁文傑 移民署 陸客

延伸閱讀

兩岸春節航班 陸委會稱運能有餘、示警陸呼吸道病毒

【重磅快評】陸委會封殺陸黨媒 原來文革還在搞

蔣萬安盼說明情勢惡化定義 梁文傑：綜合國家利益考量

梁文傑：雙城舉辦10多年來 中共對台野心不變、侵擾更甚

相關新聞

與美軍交往有障礙？ 陸國防部：溝通不是為了對外做秀

共軍與美軍間的往來，一直是受到關注的議題，而美方日前發布報告指出，共軍將兩軍交往視為懲罰或獎勵美軍行動的手段，對此大陸國...

小紅書教戰造假文件 大陸學生企圖從第三地入境台灣

馬來西亞對中國免簽，但也增加犯罪疑慮，駐外移民單位審查案件發現，不肖中國人在網路社群小紅書分享教戰守則，教導中國學生藉專...

統戰交朋友？ 陸委會：統戰是中共戰勝國民黨三大法寶

大陸對台「統戰」議題備受討論，就大陸國台辦發言人陳斌華說，「統戰是交朋友，搞團結」，陸委會副主委兼發言人梁文傑26日表示...

疑大陸六代機試飛畫面流出 雙座保密階段殲20伴飛

網上流傳疑似是大陸六代戰機的試飛畫面，名為「探馬-再探再報」的網友26日在大陸影片平台bilibili於26日上傳一支3...

今年第三地陸客來台已9.8萬人次 陸委會：防堵偽造文件

兩岸觀光持續陷入僵局，陸方仍未開放陸客來台團隊旅遊與自由行，不過，我方去年9月已先恢復旅居及留學第三地陸客來台觀光。陸委...

兩岸春節航班 陸委會稱運能有餘、示警陸呼吸道病毒

下月底即將迎來春節，在陸委會今年最後一場記者會上，就兩岸春節航班是否加開，陸委會副主委兼發言人梁文傑表示，根據目前兩岸直...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。