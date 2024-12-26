今年第三地陸客來台已9.8萬人次 陸委會：防堵偽造文件

兩岸觀光持續陷入僵局，陸方仍未開放陸客來台團隊旅遊與自由行，不過，我方去年9月已先恢復旅居及留學第三地陸客來台觀光。陸委會副主委梁文傑26日表示，今年截至11月30日，已有13.4萬人申請，實際來台9.8萬人次。政府也會防堵大陸人士利用偽造文件企圖從第三地來台觀光的情況。

政府去年9月恢復旅居及留學第三地陸客來台觀光，但在兩岸觀光仍未恢復常態化情況下，近期大陸社群「小紅書」上出現教戰守則，教導大陸學生如何竄改在學證明，企圖從第三地轉赴台灣旅遊，引發關注。移民署26日表示，各駐外工作組自去年9月1日截至當日，已查獲124件疑似提供偽造文件申請案，並予以拒件。

梁文傑26日在例行記者會上表示，移民署現在有查到一些，確實有可能是利用假證件偽造在第三地的居住證、工作證或是學生學生證等等的案件，「我們都會做防堵」。有一些來台目的可能並不單純，政府都會嚴格注意。

至於政府是否考慮更積極主動回應大陸學生希望來台旅遊的心願？梁文傑表示，政府當然非常希望大陸的年輕人能夠自由的來台灣，但這不是我方能決定的，因為從2019年從8月1號開始，陸方就封殺了自由行，「所以大陸的學生能不能來台自由行，要問他們的政府，不是問我們」。

另外，教育部長鄭英耀25日在立院表示，正研擬讓第三地陸生可以來台就學。梁文傑對此表示樂見，並指陸委會這兩年來陸續接到蠻多類似的詢問，有在香港、新加坡或其他地方就讀的學生，詢問有無管道能來台繼續念碩博士。

梁文傑指出，過去，一直是由兩岸教育部進行年度性磋商，討論每年開放多少學生名額來台，「但這兩年，陸方對此事的態度一直沒有回覆，所以我們覺得不用再等待陸方的態度」。如果有已在其他國家就讀的大陸學生願意來台就讀，教育部也可以考慮招生。