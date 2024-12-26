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兩岸春節航班 陸委會稱運能有餘、示警陸呼吸道病毒

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
就兩岸春節航班議題，陸委會今天表示，目前兩岸空運航班仍有運能還沒被利用。本報資料照片
就兩岸春節航班議題，陸委會今天表示，目前兩岸空運航班仍有運能還沒被利用。本報資料照片

下月底即將迎來春節，在陸委會今年最後一場記者會上，就兩岸春節航班是否加開，陸委會副主委兼發言人梁文傑表示，根據目前兩岸直航空運航班執飛數來看，「還有不少的運能還沒有利用」，若春節有需求，航空公司可在航權班次最大容量下增加航班。另，他也在會後補充提醒，近來大陸流行所謂「人類間質肺炎病毒」（hMPV），國人尤其是老人跟兒童到大陸要特別小心。

就兩岸直航空運運輸情況，以及元旦、春節等假期是否加開，梁文傑表示，目前，兩岸直航空運每周平均執飛的航班數是304班，載客率為73%左右。

梁文傑說，由於最大航權數，是每周可以飛420班，所以實際上還有不少運能沒有被利用，如果在春節，有較大需求時，航空公司可以依照需求來放大機型，或在航權班次的最大容量下增加航班數，「我覺得這個是沒有問題」。

他也補充，至於目前還沒有定期航班，但已被我方列為客運包機可以實施的航點，例如大陸瀋陽、無錫、海口、長沙、西安等13個城市，若有需求，就由民航局來加以處理。

值得注意的是，今天是陸委會今年最後一場記者會，在媒體提問後，梁文傑主動補充兩點，一是有關三位在大陸被捕的一貫道人士，二是近期大陸流行hMPV病毒。

梁文傑說，hMPV病毒目前沒有疫苗、特效藥，所以要呼籲國人，尤其是老人跟小孩赴陸要特別小心。他還說，根據大陸的疾控中心，除了呼吸道症狀，流感病例目前仍排首位，所以也呼籲國人赴陸最好於兩周前接種流感疫苗，且「新冠疫苗也要打」，因為大陸現在對新冠是不統計的。

梁文傑 流感疫苗 航班

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