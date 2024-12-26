陸定調中日外長會談：友好積極正面

中國外交部發言人毛寧今天對日本外相岩屋毅日前與中國外長的會談定調，指會談的基調「友好、積極、正面」，就構建建設性及穩定的中日關係，進行了「富有成效的溝通」。

中國外交部下午舉行例行記者會。央視新聞報導，毛寧在回答日本媒體提問時，作上述表示。

毛寧表示，這次中日外長會談的基調「友好、積極、正面」，聚焦落實中國國家主席習近平與日本首相石破茂利馬會晤達成的共識，就全面推進中日戰略互惠關係，構建「契合新時代要求」的建設性及穩定的中日關係，進行了「富有成效的溝通」。

她說，兩國外長一致同意，中日關係具有「超越雙邊的重要意義」。雙方應持續開展各層級、各管道交流合作，增進彼此理解互信，妥善處理矛盾分歧，推動中日關係沿著「正確軌道」健康穩定向前發展。

岩屋毅25日抵達中國訪問，並分別會見王毅、中國國務院總理李強及中共中聯部長劉建超。岩屋毅除與王毅舉行會談外，並一同出席「中日高級別人文交流磋商機制」第2次會議。

據新華社報導，這項會議達成10項共識，包括大力推動青少年交流互訪，加強互派留學生，推出更多便利化措施促進兩國遊客互訪等。其中，岩屋毅指日方將放寬中國人赴日旅遊簽證的發放條件，但並未同意中方所提「雙方互免觀光簽證」的建議。

日本媒體並報導，岩屋毅與王毅會談時提到，日方針對中國軍事力量擴張，包括尖閣諸島（釣魚台列嶼）周邊的東海局勢，以及中國軍隊活動趨於活躍，表達嚴重關切。