快訊

交往對象全毒死！日本78歲「黑寡婦」遭判死刑 今被發現獄中身亡

聽新聞
0:00 / 0:00

共軍2中將涉嚴重違紀違法落馬 陸國防部未多做說明

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
共軍2位中將25日遭大陸全國人大公布罷免，大陸國防部發言人26日並未多做解釋。（記者廖士鋒／攝影）
共軍2位中將25日遭大陸全國人大公布罷免，大陸國防部發言人26日並未多做解釋。（記者廖士鋒／攝影）

大陸全國人大常委會25日通過一份代表資格的報告，當中揭露2位共軍中將因涉嫌嚴重違紀違法，被免去人大代表，但是對此，大陸國防部26日下午在記者會上，卻不願多作說明。

大陸人大常委會第13次會議25日通過的一份「關於個別代表的代表資格的報告」，由共軍與武警部隊選出的人大代表、大陸全國人大農業與農村委員會委員、共軍陸軍原副司令員尤海濤，「因涉嫌嚴重違紀違法，2024年11月29日，陸軍召開軍人代表大會決定罷免尤海濤的第十四屆全國人民代表大會代表職務」。

同時，公告還提到人大代表、共軍南部戰區原副司令員兼南部戰區海軍司令員李鵬程，「因涉嫌嚴重違紀違法，2024年11月25日，海軍召開軍人代表大會決定罷免李鵬程的第十四屆全國人民代表大會代表職務」。

對於兩人被罷免人大代表，英媒路透26日下午在記者會上向大陸國防部發言人張曉剛提問，詢及「國防部能夠進一步介紹相關情況，這是否意味著他們涉嫌嚴重違紀違法？」

對此，張曉剛則僅回應「我沒有需要發布的信息」。

此前在大陸國防部11月28日的例行記者會上，發言人吳謙曾主動宣布中共中央軍委委員、軍委政治工作部上將主任苗華，「涉嫌嚴重違紀」，「經黨中央研究，決定對苗華停職檢查」。當時本報記者追問苗華被查具體時間點、涉嫌「嚴重違紀」是否與貪腐有關，對此吳謙也僅表示：「沒有更多信息需要發布」。

共軍 國防部 罷免

延伸閱讀

共軍貪腐風暴未歇？陸全國人大常委會公告罷免8人大代表 包含2中將

國防部：財劃法修法預算恐刪800億元 衝擊軍事投資

出事了？習近平晉升1上將 重要晉銜儀式「4上將缺席」引猜測

苗華「嚴重違紀」落馬 CNN：凸顯習近平對解放軍高層欠缺信心

相關新聞

與美軍交往有障礙？ 陸國防部：溝通不是為了對外做秀

共軍與美軍間的往來，一直是受到關注的議題，而美方日前發布報告指出，共軍將兩軍交往視為懲罰或獎勵美軍行動的手段，對此大陸國...

小紅書教戰造假文件 大陸學生企圖從第三地入境台灣

馬來西亞對中國免簽，但也增加犯罪疑慮，駐外移民單位審查案件發現，不肖中國人在網路社群小紅書分享教戰守則，教導中國學生藉專...

統戰交朋友？ 陸委會：統戰是中共戰勝國民黨三大法寶

大陸對台「統戰」議題備受討論，就大陸國台辦發言人陳斌華說，「統戰是交朋友，搞團結」，陸委會副主委兼發言人梁文傑26日表示...

疑大陸六代機試飛畫面流出 雙座保密階段殲20伴飛

網上流傳疑似是大陸六代戰機的試飛畫面，名為「探馬-再探再報」的網友26日在大陸影片平台bilibili於26日上傳一支3...

今年第三地陸客來台已9.8萬人次 陸委會：防堵偽造文件

兩岸觀光持續陷入僵局，陸方仍未開放陸客來台團隊旅遊與自由行，不過，我方去年9月已先恢復旅居及留學第三地陸客來台觀光。陸委...

兩岸春節航班 陸委會稱運能有餘、示警陸呼吸道病毒

下月底即將迎來春節，在陸委會今年最後一場記者會上，就兩岸春節航班是否加開，陸委會副主委兼發言人梁文傑表示，根據目前兩岸直...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。