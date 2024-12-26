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兩岸觀光 陸委會反提「三問」：國台辦打模糊仗

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
陸委會副主委兼發言人梁文傑26日就兩岸觀光開放議題，也反對陸方提出三問，指控是國台辦一直在打模糊仗。記者陳宥菘／攝影
陸委會副主委兼發言人梁文傑26日就兩岸觀光開放議題，也反對陸方提出三問，指控是國台辦一直在打模糊仗。記者陳宥菘／攝影

就兩岸觀光開放，大陸國台辦發言人陳斌華昨對我提出「三問」，還質疑「陸委會的先生們是不是聽不懂？」。陸委會副主委梁文傑26日反批，是國台辦一直在打模糊仗，強調我方不接受任何附加條件，待陸方研究完正式公告後就會有相應措施，另，他也向陸方提出包括疫情結束後，大陸對台觀光是不是根本沒有開放等「三問」回應。

新冠疫情後，兩岸在觀光開放議題陷入口水戰，就何時開放、開放條件互相指控、各述立場。對此，梁文傑26日主持例行記者會時，作出上述表示。

對於陳斌華說，大陸研究赴台旅遊態度明確，不知道「陸委會的先生們是不是聽不懂？」梁文傑說，「陸委會當然聽得懂啊」，但我方比較不懂的是，國台辦自疫情結束以來，一直對觀光旅遊的事情在打模糊仗，「講了很多，但是做的非常少」。

梁文傑也對大陸提出「三問」，第一，是不是從疫情結束以後，陸方對台觀光根本沒有開放？第二，是不是這一、兩年來不斷軍機艦繞台，一手交流、一手武嚇？第三，是不是藉各種名義來盤查、留置赴陸台灣人，包括富察、楊智淵和最近的三位一貫道道親。

梁文傑直言，雙方互相指責是沒有意思的，希望往前看，所以我方昨天提出，既然國台辦說會積極研究（擴大大陸居民赴台旅遊），因按照大陸法規，是要由文旅部來作公告，所以，待大陸研究好和進行公告後，我方就會依照相應的措施再來進行。

至於陳斌華昨日的「三問」中，提到台灣對旅業界提出的平潭到台灣專案包船申請是不是還未回應？梁文傑說，平潭包船申請和陸客來台觀光是兩個獨立的問題，但陸方的說法是，要先開放平潭航線，才會研究讓福建居民來台觀光，相當於疊加了一個前提條件，「我們是不接受的」。

梁文傑補充，平潭航線過去常因台灣海峽海象不好，就經常性的停船，所以對這一條航線，「存在的意義跟價值還有沒有，這個是獨立評估的事情」。他重申，我方認為這和大陸開不開放觀光客來台灣，是分開的兩件事，不接受任何所謂的附加條件。

另就金門縣政府24日邀集地方相關產業公協會召開「提升大陸旅客赴金遊接待品質」討論會議，會中提出將發起聯署，請求調增金門小三通航線航班。梁文傑說，小三通部分由交通部航港局按照旅運的實際需求，進行評估作出最終決定，「我們尊重交通部航港局」。

國台辦 梁文傑 疫情

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