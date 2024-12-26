與美軍交往有障礙？ 陸國防部：溝通不是為了對外做秀

共軍與美軍間的往來，一直是受到關注的議題，而美方日前發布報告指出，共軍將兩軍交往視為懲罰或獎勵美軍行動的手段，對此大陸國防部反擊稱，「中美兩軍溝通交往不是為了對外作秀」，要求美方「切實尊重中方核心利益和重大關切」，包含台灣議題等，為雙方溝通對話創造良好氛圍。

大陸國防部26日下午舉行記者會，發言人張曉剛回應媒體詢問美方2024年「中國軍事與安全發展報告」描繪共軍將兩軍交往當昨懲罰或鼓勵時指出，「堅決反對美方無端指責」。

他強調，「中方始終按照相互尊重、和平共處、合作共贏原則，推動中美兩國兩軍關係發展。雙方通過軍事外交管道保持著有效溝通」。他也表示，當前兩軍交往的困難障礙完全是美方造成的，「中美兩軍溝通交往不是為了對外作秀」。他要求美方「正視自身存在的問題，切實尊重中方核心利益和重大關切，停止在台灣問題、民主人權、道路制度、發展權利等問題上越界踩線，為雙方溝通對話創造良好氛圍」。

此外，美國總統拜登近日簽署「2025財年國防授權法案」，新財年國防預算高達8952億美元，把中國大陸視為主要國家安全挑戰之一。對此張曉剛表示，美方有關法案渲染所謂「中國軍事威脅」，為增加軍費、維持霸權找藉口，「粗暴干涉中國內政，危害世界和平穩定，我們對此強烈不滿、堅決反對」。

他強調，中國大陸「從來就無意挑戰誰，美國最大的敵人是他自己」。他最後指出，「地球足夠大，容得下中美各自和共同發展」，提到大陸始終堅持走和平發展道路，奉行防禦性國防政策，「不與任何國家搞軍備競賽，始終堅持做世界和平的守護者」。他「奉勸」美方摒棄冷戰零和思維，「打消『靠遏壓競贏中國』的執念妄想，以免干擾破壞中美兩國兩軍關係」，並指共軍將以更強大的能力、更可靠的手段，「堅決反制一切侵權挑釁，捍衛國家主權、安全、發展利益」。

對於美軍在菲律賓部署中程飛彈系統，到底具體對大陸構成什麼威脅？張曉剛則再度強調「堅決反對」，他批評菲方迎合美方妄圖引入堤豐中導系統，挑動地緣對抗和軍備競賽，推升地區緊張局勢。「我們認為菲方應認清這一問題的高度敏感性和嚴重危害性，按照此前的公開承諾，撤走中導系統，停止損害地區國家和人民的安全利益」。

最後，就駐沖繩的第一批約100名美國海軍陸戰隊後勤人員已轉移到關島，張曉剛回應指，注意到有關報導。他表示，「美軍撤到哪兒是他們自己的選擇，但我知道，美軍若真走了，沖繩民眾會得償所願」。