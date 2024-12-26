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共軍陸海軍2名司令疑落馬 陸國防部避答

中央社／ 北京26日電
圖為2024年12月4日，中共中央軍委主席習近平視察共軍信息支援部隊。新華社
圖為2024年12月4日，中共中央軍委主席習近平視察共軍信息支援部隊。新華社

針對共軍前陸軍副司令員尤海濤、南部戰區海軍司令李鵬程被解除人大代表職務，中國國防部發言人張曉剛今天迴避作答，僅表示「我沒有需要發布的訊息」。

中國國防部下午舉行12月例行記者會。張曉剛在回答外媒詢問時，作上述表示。

中國全國人大常委會25日公告，罷免8名全國人大代表職務，中將軍階的尤海濤、李鵬程分別被所屬的軍方代表團罷免。

在魏鳳和、李尚福等二名中國國防部長被查處後，中國軍方反腐步伐加大。中國國防部11月28日宣布，中共中央軍委委員、中央軍委政治工作部主任苗華因涉嫌嚴重違紀被停職檢查。

此外，11月23日4名共軍上將缺席新任陸軍政委陳輝的晉升上將軍銜儀式，包括陸軍司令員李橋銘、原陸軍政委秦樹桐、海軍政委袁華智、武警司令員王春寧，引起外界揣測。

國防部 李鵬 陸軍

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