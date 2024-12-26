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國軍獲得美製M1A2坦克 陸國防部批「戰場上的活靶子」

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸國防部發言人張曉剛26日在記者會上回應國軍獲得M1A2T主戰坦克議題。（記者廖士鋒／攝影）
大陸國防部發言人張曉剛26日在記者會上回應國軍獲得M1A2T主戰坦克議題。（記者廖士鋒／攝影）

國軍向美國採購的首批38輛M1A2T主戰坦克，已於16日凌晨運抵位於新竹縣湖口鄉的陸軍裝訓部，也是多年來國軍首次獲得新型坦克，大陸國防部對此則批評，「幾件美製武器成不了救命稻草，不過是戰場上的『活靶子』而已」。

大陸國防部發言人張曉剛26日下午主持記者會，就港媒提問國軍獲得M1A2T主戰坦克一事，他表示「敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，切實履行『不支持台獨』的承諾，立即停止武裝台灣，停止破壞台海和平穩定的危險行徑」。

他也「正告民進黨當局」，指出「『倚美謀獨』、『以武拒統』註定失敗，幾件美製武器成不了救命稻草，不過是戰場上的『活靶子』而已」，他強調共軍將全面加強練兵備戰，全面提升打贏能力，堅決粉碎任何「台獨」分裂圖謀和外部勢力干涉。

而就外媒援引我方匿名官員和專家稱，大陸低調軍演將成對台新戰術，以此加強對台軍事部署常態化，並向美、日、菲等傳遞隨時可對台採取行動的訊息，發出「不要介入台海危機」的信號，張曉剛則回應指，「台灣是中國的台灣，不容任何外來干涉」，共軍「怎麼打獨促統，台獨份子其實用不著費思量」。他警告「『以武拒統』死路一條，謀獨挑釁越甚，脖子上的絞索越勒越緊」。

至於先前盛傳的「2024聯合利劍C」軍演最後並沒有舉行，但是台灣高層向外媒透露12月9日當天有90多艘共軍和大陸海警艦艇演練封控第一島鏈，張曉剛則說，「我們已經做了回應，我印象最深刻的有兩句話，叫『兵無常勢，水無常形』。無論是否舉行演習，解放軍在打獨促統方面都不會缺席，不會手軟，任何倚外謀獨、以武謀獨行徑都必遭嚴懲，註定失敗」。

另外，就美軍印太司令帕帕羅日前表示，中共加大在台海地區軍事化，促使美方持續對台軍售，美方依據「台灣關係法」隨時準備保衛台灣，向台灣提供防禦性武器和服務，並有信心在台海衝突中取勝。張曉剛對此強調，「美方近年來妄圖虛化掏空一個中國原則，在臺灣問題上說一套做一套變本加厲，對台軍援軍售向台獨分裂勢力釋放嚴重錯誤信號，嚴重破壞台海地區和平穩定」。

他強調，「正告美方，以台制華不可能得逞。中國人民解放軍有信心、有能力挫敗一切外部勢力干涉，粉碎台獨分裂圖謀，實現祖國完全統一」。

台海 台獨 國防部

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