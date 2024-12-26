陸國防部：台灣謀獨挑釁越甚 脖子絞索勒越緊

就近期台海情勢，大陸國防部發言張曉剛稱，「以武拒統」死路一條，謀「獨」挑釁越甚，脖子上的絞索越勒越緊。他還表示，解放軍將全面加強練兵備戰，全面提升打贏能力，堅決粉碎任何台獨分裂圖謀和外部勢力干涉。

大陸國防部26日下午舉行例行記者會，張曉剛回答包括大陸在總統賴清德出訪南太平洋友邦後，低調派遣許多海軍及海警艦隻出沒台灣臨近海域，以及我國軍向美國採購的108輛M1A2艾布蘭（Abrams）戰車近日運抵台北港等數個涉台提問。

台灣及外媒此前報導，大陸會在總統賴清德出訪南太平洋友邦後對台灣進行「聯合利劍-2024C」軍演，不過大陸雖然派遣許多海軍及海警艦隻出沒台灣臨近海域，卻並未像往常高調宣布軍演。有專家分析，此舉意在向即將上任的川普政府公開宣示北京的一貫立場，即「台灣問題是中國核心利益中的核心，也是美中關係的政治基礎」。

對此，有記者提問「據報導，台灣官員和專家稱，大陸低調軍演將成對台新戰術，以此加強對台軍事部署常態化，並向美、日、菲等傳遞隨時可對台採取行動的訊息，發出『不要介入台海危機』的信號。請問發言人有何評論？」

張曉剛回應，台灣是中國的台灣，不容任何外來干涉。解放軍怎麼打「獨」促統，「台獨」分子其實用不著費思量。「以武拒統」死路一條，謀「獨」挑釁越甚，脖子上的絞索越勒越緊。

另，我國軍向美國採購的108輛M1A2艾布蘭戰車，16日首批38輛運抵台北港。張曉剛對此表示，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，切實履行不支持台獨的承諾，立即停止武裝台灣，停止破壞台海和平穩定的危險行徑。

張曉剛並表示，「要正告民進黨當局，倚美謀獨、以武拒統注定失敗，幾件美制武器成不了救命稻草，不過是戰場上的活靶子而已。」張曉剛稱，中國人民解放軍將全面加強練兵備戰，全面提升打贏能力，堅決粉碎任何台獨分裂圖謀和外部勢力干涉。