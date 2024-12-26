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評價美2025年度國防授權法 陸國防部：美國最大敵人是自己

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸國防部發言人張曉剛26日主持例行記者會。（圖／取自大陸國防部官網）
大陸國防部發言人張曉剛26日主持例行記者會。（圖／取自大陸國防部官網）

美國參眾兩院近幾周通過規模8,950億美元的2025年度國防授權法，送交美國總統拜登簽署。大陸國防部發言人張曉剛26日在例行記者會上指出，中國從來就無意挑戰誰，美國最大的敵人是他自己，美國軍費逐年加碼，充分暴露其好戰成癮、霸權擴張的本性面目。

大陸國防部26日下午舉行例行記者會，有記者問及「美國總統拜登近日將《2025財年國防授權法案》簽署成法，美國新財年國防預算高達8,952億美元，把中國視為主要國家安全挑戰之一。有分析認為，這份法案的出台，反映了美國對自身實力的深度焦慮。請問發言人對此有何評價？中方是否會跟進大幅提升國防支出？」

張曉剛回應，美方有關法案渲染所謂「中國軍事威脅」，為增加軍費、維持霸權找藉口，粗暴干涉中國內政，危害世界和平穩定，「我們對此強烈不滿、堅決反對。」

張曉剛稱，中國從來就無意挑戰誰，美國最大的敵人是他自己。美國軍費冠居全球，還逐年加碼投入，充分暴露其好戰成癮、霸權擴張的本性面目。當今世界許多戰爭衝突背後都有美國的影子，2001年以來美國對外發動的戰爭和軍事行動造成數十萬人死亡，數百萬人受傷，數千萬人流離失所。美國窮兵黷武不僅禍亂世界，也正在加速反噬其自身。

張曉剛表示，地球足夠大，容得下中美各自和共同發展。中國始終堅持走和平發展道路，奉行防禦性國防政策，不與任何國家搞軍備競賽，始終堅持做世界和平的守護者。

張曉剛最後強調，奉勸美方摒棄冷戰零和思維，打消靠遏壓競贏中國的執念妄想，以免干擾破壞中美兩國兩軍關係。中國軍隊將以更強大的能力、更可靠的手段，堅決反制一切侵權挑釁，捍衛國家主權、安全、發展利益。

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