美國將制裁香港條款納入國防授權法案 港府反對

香港當局今天表示，美國重新授權將香港人權與民主法案制裁條款納入2025年度的國防授權法案，港府對此表示強烈不滿和反對。

港府發言人就此表示：「根據聯合國憲章為基礎的國際法及國際關係，每個國家都會制定維護國家安全法律……他們（美國）對香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制指手畫腳，是實實在在的雙重標準。」

發言人重申，香港國安法和維護國家安全條例旨在防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，只針對極少數人，不會影響香港居民依法享有的基本權利和自由。

發言人說：「美國公然叫囂提出所謂的『制裁』，以期恫嚇履職盡責的香港特區人員，其拙劣政治戲碼和卑劣用心昭然若揭，特區政府予以強烈譴責。香港特區對所謂『制裁』嗤之以鼻，無懼要脅，堅定不移履行維護國家安全的責任。」

發言人又說：「我們通過有效的機制執行聯合國安理會的決議，包括拒絕聯合國安理會指定及可疑的船隻進入香港；監察和巡查可疑的香港公司，防止其參與規避聯合國制裁的活動。同時，特區政府一直實施一套全面及嚴謹有效的戰略物品出入口制度，以及通過中央人民政府積極參與化學武器公約及武器貿易條約……」

在香港「反送中」運動之後，美國通過及執行香港人權與民主法，其中要求美國政府制裁「負責侵犯香港人權的中國及香港官員」，並要求美國國務院和其他美國政府機構每年進行一次審查，以確定香港政治地位的變化是否有理由改變美國和香港之間獨特的貿易關係。

國防授權法案則是一系列美國法律的名稱，這些法律明確了美國國防部年度預算和支出。

網上資料顯示，去年底，美國國會通過的2024財政年度國防授權法案，將中國（包括香港及澳門）列為「海外敵對勢力」，與伊朗及北韓等國並列。

該法案也包括新增撥款，調查香港官員以及商人曾否干犯反人類、種族滅絕、戰爭等國際刑事罪行。