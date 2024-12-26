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中美續簽科技合作協定 陸黨媒：中美合作是偉大事業

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
在經過多次延宕後，大陸與美國已經續簽「中美科技合作協定」。圖為1979年時任中共副總理鄧小平與美國總統卡特簽署協定。（新華社資料照）
在經過多次延宕後，大陸與美國已經續簽「中美科技合作協定」。圖為1979年時任中共副總理鄧小平與美國總統卡特簽署協定。（新華社資料照）

隨川普即將上任美國總統，中共當局頻繁透過黨媒《人民日報》發聲。就中美近日在經貿關係緊張之際，於北京換文續簽《中美科技合作協定》五年，人民日報今發表「鐘聲」評論文章喊話，中美合作空間龐大雙方應發揮互補優勢，拉長合作清單，做大合作蛋糕，並指「中美都是偉大的國家，中美合作是一項偉大的事業。」

就《中美科技合作協定》續簽，人民日報輿論評論文章指出，國際社會普遍歡迎協定續簽，認為中美科研合作不僅符合兩國人民利益，也將促進雙方應對全球共同挑戰。這再次證明，中美合作可以辦成許多有利於兩國和世界的大事。

文章表示，中美建交45年來，兩國關係經風歷雨，但整體上保持了向前發展的趨勢。中美利益早已深度交融，互利共贏是兩國關係的本質特徵，而對話合作是兩國唯一正確選擇。

文章列舉中美貿易額超過6,600億美元，7萬多家在華美企年利潤達500億美元等，強調中美合作空間龐大，兩國合作可以實現互利共贏。雙方應發揮互補優勢，拉長合作清單，做大合作蛋糕，強調「脫鉤斷鏈」不是解決之道，「小院高牆」更不是大國作為。

文章指稱，中方始終保持對美政策的穩定性和連續性，致力於中美關係穩定、健康、可持續發展的目標沒有變等，重申「一個中國原則」和中美三個聯合公報是雙邊關係的政治基礎，必須恪守，台灣問題、民主人權、道路制度、發展權是中方的四條紅線，不容挑戰。「這些都是中美關係最重要的防護欄和安全網」，誤判中美關係結果將得不償失。

文章最後指出，中美都是偉大的國家，中美合作是一項偉大的事業。美方應與中方相向而行，找到兩個不同文明、不同制度、不同道路國家在地球上和平共處、共同發展的正確相處之道。

值得注意的是，除了今天的溫情喊話，前一日，人民日報也刊發有關「『中美友好合作故事』作品徵集活動啟動」的訊息，向大眾徵集中美交流「感人至深」的故事，並報導美國人賈德納與大陸福建省福州市鼓嶺的「鼓嶺故事」與「鼓嶺情緣」，該故事曾在習近平2012年2月，以大陸國家副主席身分訪美時，在美國友好團體舉行活動上分享而被流傳開來。

美國 關係

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