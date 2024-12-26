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和日本爭搶陸客 南韓考慮對大陸團客試行免簽政策

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
搶陸客，南韓政府將研議對中國團客試行免簽入境措施。圖為首爾北村韓屋村早前遊客如織資料照。（路透）
搶陸客，南韓政府將研議對中國團客試行免簽入境措施。圖為首爾北村韓屋村早前遊客如織資料照。（路透）

為吸引大陸遊客，日本外相岩屋毅在25日透露，日方將於明年春季放寬對大陸公民發放簽證，觀光業受早前戒嚴令衝擊的南韓26日也傳出，將研討對大陸團客試行免簽入境措施。

該消息先由陸媒於26日中午前發布。財聯社報導，韓國總理辦公室12月26日發布聲明，宣布振興韓國旅遊業的措施，其中提到，為提高訪韓便利性，考慮對一定範圍內的中國團體遊客試行免簽政策。

韓聯社隨後發布更完整報導指出，代行總統職務的國務總理韓悳洙26日在國立中央博物館主持召開第九次國家觀光戰略會議，並發布旅遊業提振方案。根據方案，南韓政府制定「明年吸引1,850萬人次遊客，旅遊業銷售額30兆韓元、國內遊消費規模40兆韓元」的目標。為此，南韓政府決定明年上半年執行七成旅遊預算，致力於穩定入境遊市場。

為大幅提升訪韓遊客的出入境便利，南韓政府將研討面向承辦韓中旅遊商品的旅行社，對其招募的團客試點實行免簽入境政策。此外，還決定延長針對自中國大陸、越南、菲律賓等六國跟團遊客免除簽證費期限至明年12月，並允許三人以上大陸團客乘坐郵輪免簽入境。

朝鮮日報指出，韓國政府之所以採取上述措施，是因為韓國旅遊業遭到12月初緊急戒嚴措施的重創。韓悳洙在主持會議時表示，此前訪韓旅遊市場一度恢復到新冠疫情前的水準，但旅遊業界擔憂最近國內情況可能削弱訪韓旅遊市場的復甦勢頭，因此政府正尋求多種對策以恢復旅遊市場。

免簽 南韓

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