網友留言文化冷漠論 中國駐大阪總領事薛劍筆戰回應

中國駐大阪總領事薛劍在社群網站X平台上以戰狼姿態回應網友中國學生文化冷漠論的留言，出言批評這是以「高人一等的『文明人』自居，任憑自己一知半解和臆測對中國內政品頭論足」，強調了解中國的只能是中國人自己。

一名自稱在四川高校執教的日本網友在23日於薛劍的X發文下留言描述，在中國生活快26年，並在學校執教比較文化論課程，感覺即便是中國名牌大學的學生，也對「自己國家內的不同文化漠不關心」。

此則留言引來薛劍的不滿。他在24日於X發長文回擊，稱「近代以來，很多日本人特別是知識分子就像你一樣，由於明治維新搞『脫亞（中）入歐』傍著歐美殖民者得了點便宜，就一副小人得志、不能自已的模樣，在亞洲近鄰特別是中國人面前總是以高人一等的『文明人』自居」，僅憑自己的一知半解和臆測對中國內政品頭論足。

薛劍進一步表示，中國人不吃包含日本在內西方國家對中國頤指氣使、隨意拿捏的那一套。並抨擊該名網友以100多年前類似帝國主義的心態對中國人「說三道四、指手畫腳，夢想繼續當教師爺的老毛病早就該改改了」。

薛劍還形容這些知識份子「只知道對著中國嘰嘰歪歪，盯著犄角旮旯挑毛病，繼續扮演在台下扔臭雞蛋的角色」。

薛劍又說，如果對方不能調整心態，坦然面對現實，「就算你在中國再呆（待）26年、搞再多所謂比較文化研究，也不可能真正搞懂當代中國的現實和未來發展趨勢」，真正了解中國的只能是中國人自己。

貼文發出後，該名日本網友諷刺薛劍的思想與清末總理各國事務衙門的觀念無異，看不起外國人，說「外國人不可能理解大清」。

薛劍曾任中國外交部亞洲司副司長，2021年11月出任駐大阪總領事。薛劍的言論被外界視為「戰狼大使」，時常在社交媒體發表強硬言論。

2022年他曾接受日刊現代採訪時說，他本人不認同這一說法，「如果一定要說是『戰狼』，那應該是另一種理解，並非我是狼，而是我作為外交官與狼戰鬥」。