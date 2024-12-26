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江蘇農民幫忙私賣800元羊肉 被罰45萬上法院引議

中央社／ 北京26日電

中國地方政府在經濟疲弱波及稅收下，以罰單創造非稅收入引發民怨。官媒報導，江蘇鹽城1名農民去年賣羊肉獲利人民幣180元，卻被當地以未檢疫為由開罰10萬元案，農民因不服被罰而告上法院，引發官方創收及食品安全的熱議。

中共政法委機關報法治日報報導，全案24日下午在江蘇省鹽城市中級人民法院開庭，提告的農民兼個體戶陳廣芳和被告的鹽城市大豐區市場監管局，均在法庭上進行陳述，但法官當下並未作出判決。而此案先前曾被下一級的鹽都區人民法院駁回。

根據報導，2023年11月21日，鹽城市大豐區市監局工作人員在城中菜市場，查獲陳廣芳攤位上擺放的1條羊體和6個羊頭，這些羊肉並沒有依規定進行檢疫並蓋章。由於陳某承認家中冰箱裡還有3條羊體，執法人員遂前往他的家中辦理扣押手續。

報導指出，陳某在3天後，遞交了住家當地村委會及市場管理辦公室蓋章的「情況說明」，內容是家中有老人身患淋巴癌晚期，需要巨額醫療支出，且家中生活困難，希望市場監管局從輕、從寬處理，並保證今後不再犯。

但今年1月18日，大豐區市監局仍向陳某下達行政處罰告知書，除沒收所有未賣出的羊肉外，並罰款人民幣13萬180元（約合新台幣58.4萬元）及沒收違法所得人民幣180元（約合新台幣808元，下同）；2月23日，陳某販售的羊肉鑑定報告出爐，在獸藥、金屬殘留等方面檢驗合格。

報導指出，大豐區市監局經聽證及討論後，並未採信陳某的申辯，最後只將罰款將降為10萬元，其餘處罰未變。陳某不服裁罰，在5月6日向鹽城市鹽都區人民法院控告大豐區市監局，理由是認定事實錯誤、過罰失當，且面臨「因罰致貧」，請求法院撤銷處罰。

但鹽城市鹽都區人民法院認為，行政機關作出的行政處罰決定「認定事實清楚，證據確實充分，適用法律正確，量罰適當，程序合法」，因此駁回陳某的訴訟請求。陳某對此不服，遂向上一級的鹽城市中級人民法院提出上訴。

根據報導，大豐區市監局人員在出庭時表示，陳某從事相關經營20多年，明知或應知羊肉需檢驗檢疫方可銷售，且已售出的羊肉無法檢驗，危害後果無法消除；陳某則表示，他是受一名亟需用錢治療的癌症晚期患者所託，才幫忙宰羊賣肉，希望法庭考慮實際困難。

報導提到，經實地查訪，委託宰羊的是一民顧姓農民，已在訴訟期間逝世，他的弟弟顧德奎以手寫方式為陳某作證，證明是他找陳某幫忙，「哪知道被工商部門查處了，說是違法，我也對不起人家」。

根據報導，中國「食品安全法」規定，未依規檢疫的肉品貨值金額不足1萬元者，併處10萬元以上15萬元以下罰款。但依「江蘇省市場監管行政處罰裁量權適用規定」，初次違法且危害後果輕微並及時改正的，可不予行政處罰；而可從輕處罰的情節中，也包括違法行為輕微且社會危害性較小，以及殘疾或重大疾病致生活確有困難者。

對於這項訴訟，較多數中國網友對被罰款的張某表示同情，認為近幾年各地是「變著花樣」地罰老百姓，不顧老百姓生計；也有人以自己及親友騎車或開貨車被罰，說明地方政府有藉此創收之嫌；但部分網友則認為，食品安全不應妥協，不能因為人情就可忽略，否則吃出問題，陷入困境的人會比被開罰的人多。

中國國務院總理李強16日在國務院專題學習上表示，要強化執法監督，關注罰沒收入異常成長、大量異地執法、大額頂格處罰等情況，審查核實相關執法行為，有問題的要及時糾正。

中國人民大學教授王叢虎19日發表文章指出，行政執法應遵循「包容審慎原則」和「屬地管轄原則」。包容審慎原則是指，對於初犯或沒有主觀惡意且輕微的違法行為等，應採取包容審慎監管和柔性執法，如提醒、警告、建議等方式，做到教育和處罰相結合，而非直接罰款。

民法 罰款 農民

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