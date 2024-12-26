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日方將放寬對大陸公民發放簽證 數據顯示陸客最愛遊日

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸線上旅行服務公司「攜程」數據顯示，日本是今年大陸遊客出境游最喜愛的目的地。圖為東京淺草寺。（美聯社）
大陸線上旅行服務公司「攜程」數據顯示，日本是今年大陸遊客出境游最喜愛的目的地。圖為東京淺草寺。（美聯社）

日本外相岩屋毅上任後首次訪問大陸，25日與大陸外交部長王毅共同出席中日高級別人文交流磋商機制第二次會議，其中提到支持旅遊業合作，推出更多便利化措施促進兩國遊客互訪。當天，大陸旅遊平台網站「去哪兒」飛往東京和大阪的搜索指數比上周增長二成。

中日高級別人文交流磋商機制第二次會議達成10點共識，包含加強互派留學生和支持旅遊業合作，岩屋毅也透露，日方將於明年春季放寬對大陸公民發放簽證，具體包括新設立有效期限10年的旅遊簽證，並將團隊旅行簽證的可停留天數從15天延長至30天。

第一財經報導，12月25日，「去哪兒」上飛往東京、大阪的搜索指數比上周增長二成，目前位列出境目的地第二、第三位。函館、小樽、伊豆等其他日本旅遊地，飯店的搜索量也比上週增長2倍以上。

另一家線上旅行服務公司「攜程」數據顯示，日本是今年大陸遊客出境遊最喜愛的目的地，雖然當前中日國際航班恢復率大約是2019年同期的75%左右，但今年大陸遊客赴日旅遊訂單已經超出疫情前水平。東京、大阪、京都、名古屋、札幌、福岡和沖繩等是大陸遊客赴日熱衷的目的地。

從攜程2024年出境日本的旅遊數據來看，赴日旅遊遊客年齡主要集中在「80後」，佔比41%；其次是「90後」和「70後」，分別佔比27%和18%。大陸遊客最喜愛的日本景點有大阪環球影城、東京迪士尼、東京哈利波特影城、東京晴空塔、日本樂高樂園、大阪城天守閣、大阪海游館和三鷹之森吉卜力美術館等。

攜程簽證專家表示，赴日簽證放寬、遊覽時間增長有望進一步刺激大陸遊客前往日本旅遊。新設的10年簽證有望進一步為高收入和資產的遊客提供便利，促進其赴日消費；團隊旅行簽證可停留時間加長，將促進旅行社推出行程更長、城市串聯更多的產品，為消費者增加赴日旅遊的選擇，也可以有更多時間前往交通不便利的小眾旅遊地。

大阪 日本 簽證

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