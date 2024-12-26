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周邊國家反對 大陸仍核准雅魯藏布江下游水壩動工

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
圖為位於西藏林芝市墨脫縣雅魯藏布江果果塘大拐彎。（中新社）
圖為位於西藏林芝市墨脫縣雅魯藏布江果果塘大拐彎。（中新社）

儘管位處下游的印度、孟加拉曾表達反對，大陸官方仍於近日核准位於西藏的雅魯藏布江下游水電工程大型基建項目。外界估計這座「超級水電站」發電量將達三峽的3至5倍，總造價或超過人民幣1兆元（約合新台幣4.5兆元）。

新華社25日報導，該工程是大陸推動能源綠色低碳轉型的重大舉措，雅魯藏布江的水能資源將帶動周邊太陽能、風能資源開發。此外，該工程建設還將直接帶動當地工程建造、物流運輸、商貿服務等產業快速發展，創造就業機會。竣工後將提升電力、水利、交通等基礎設施水平，加強西藏地區與其他地區發展對接。

中國大陸強調，雅魯藏布江下游水電工程堅持生態優先，通過大量地質勘探和技術積累，依託工程建設加強當地生態環境監測網絡體系，實現人與自然和諧共生。

香港明報指出，大陸暫未透露雅魯藏布江下游水電工程大型基建項目的具體位置，不過雅魯藏布江下游適合修建水電站的區域位於墨脫縣。此前，印度政府擔心該「超級水電站」導致下游流量不穩定，考慮在與西藏接壤的印控藏南地區修建一座大壩以抵消中方影響。「美國之音」引述印度學者Malik Fida Khan稱，大壩也可能攔住部分沉積物，削弱下游土壤肥力。

法廣報導，雅魯藏布江的水電開發計畫在2020年11月初中共十九屆五中全會通過的有關「十四五規劃和2035年遠景目標」建議中已經出現，也引起國際、特別是印度的極大關注。《印度快報》更曾在2020年11月23日發表題為《喜馬拉雅的「水」炸彈》文章，指出西藏境內的水壩建設會對印度產生多重不利影響，而且水壩會在中印地緣政治博弈中發揮作用。

2020年12月初，印度廣播公司記者在大陸外交部例行記者會上提問，中方計劃在中印邊界實際控制線附近修建水壩，是否與位於下游流域的印度和孟加拉進行溝通。時任大陸外交部發言人華春瑩當時回應，開展雅魯藏布江下游水電開發是「中方正當權利」。中方對跨境河流開發利用一貫秉持負責任的態度，實行開發與保護並舉的政策。任何項目都會經過科學規劃和論證，並充分考慮對下游地區的影響，兼顧上下游的利益。

印度 水電 西藏

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