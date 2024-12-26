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馬英九訪四川貓熊基地 盼兩岸春暖花開更多貓熊來台灣

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
前總統馬英九25日在四川都江堰地區參訪，圖為他欣賞川劇變臉節目。（圖／馬辦提供）
前總統馬英九25日在四川都江堰地區參訪，圖為他欣賞川劇變臉節目。（圖／馬辦提供）

前總統馬英九在大陸訪問的行程26日為最後一天，馬辦方面發布了25日的參訪行程內容，馬英九前往都江堰基地參訪大貓熊，並提到希望未來兩岸關係春暖花開，能有更多的貓熊到台灣來。

據馬辦26日新聞稿，馬英九25日參訪大陸四川省大熊貓保護研究中心都江堰基地，並與當年護送「團團」、「圓圓」到台灣的專家暢談。他表示，台灣民眾非常喜歡貓熊，「團團」、「圓圓」一家人更是兩岸連結的重要象徵，希望未來兩岸關係春暖花開，能有更多的貓熊到台灣來。

新聞稿指出，馬英九在大陸國台辦副主任潘賢掌、聯絡局長楊毅與中共四川省常委、副省長普布頓珠（藏族）陪同下，接連走訪都江堰、青城山。在都江堰「天府源茶館」，馬英九還欣賞了著名的川劇「變臉」與長嘴銅茶壺倒水沖茶絕技。

此外，馬英九一行也參訪四川都江堰水利工程。他表示，都江堰是由戰國時期秦國蜀郡郡守李冰及其子，於約西元前256年主持始建，是全世界至今為止，年代最久、唯一留存，以無壩引水為特徵的宏大水利工程，是珍貴的世界文化、水利工程遺產，豐富的水利資源，也是四川自古有「天府之國」美名的重要原因，李冰的工程技術讓人讚嘆。

據新聞稿，馬英九在參訪過程中，遇到許多大陸民眾問候合影，「陪同官員驚嘆，馬英九先生的魅力，在大陸真的是風靡群眾，粉絲非常多」。

馬辦提供的幾隻剪輯過的影片，顯示馬英九在大貓熊基地對貓熊生活作息等有諸多的詢問，包含能活到幾歲、飲食習慣等，在都江堰也有與陪同人員討論「瀆」字。

馬英九此次是第三度到訪大陸，行程自18日至26日，包含黑龍江與四川兩個省份，主要內容為18日晚間和大陸國台辦主任宋濤在哈爾濱會見；19日出席海峽兩岸青年冰雪節開幕式、與黑龍江省委書記許勤會見；20日參訪侵華日軍第731部隊罪證陳列館。

馬英九21日飛往成都並會見四川省委書記王曉暉，22日參訪三星堆博物館，23日在杜甫草堂與宋濤出席「兩岸共同弘揚中華文化座談會」，24日參訪四川省眉山「三蘇祠」博物館，以及25日參訪都江堰大貓熊基地等，此次行程預計在今日結束。

行程 貓熊 馬英九

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