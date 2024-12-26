布局地緣對抗 中越3+3對話機制「對北京至關重要」

大陸與越南日前首度舉行副部長級外交、國防、公安「3+3」戰略對話機制會議。港媒報導，大陸並不經常首創某種外交機制，此為大陸首度與其他國家建立「3+3」對話機制。此舉顯示中國希望將越南緊密納入其影響範圍，而越南則希望通過平衡與其他全球大國的關係來對沖風險。

根據大陸外交部發布消息，中國—越南雙邊合作指導委員會第十六次會議12月10日在北京舉行，會議前並召開外交、國防、公安「3+3」戰略對話機制首次會議，兩國外交、軍隊、公安部門負責人共同主持，雙方就中越全面戰略合作和共同關心的國際地區問題坦誠深入交換意見，達成廣泛共識。

環球時報報導，大陸與緬甸、日本、韓國、印尼等國之間有外交、國防的「2+2」對話機制；而越南與美國、俄羅斯、韓國建立「外交、國防、安全戰略」對話，與澳洲和法國建立「外交、國防」戰略對話，但主要是副外長牽頭，國防及安全部門司局級官員參加，不能算真正意義上的「2+2」或「3+3」戰略對話機制。而此次「3+3」應是聚焦中越政治、安全等關鍵領域合作。

香港南華早報報導，東南亞越來越被視為超級大國對抗的地緣政治棋盤。河內國家大學國際關係學講師黃心光指出，這個框架對北京來說至關重要，尤其是在明年川普二次上台後，美國可能利用越南抗衡中國在東南亞的影響力。

報導也指出，相較於菲律賓時常和中國在南海發生衝突，越南的做法更傾向透過「秘密外交」（back-room diplomacy）來控制緊張局勢，對越南來說，深化與中國的合作是一種微妙的平衡。黃心光表示，「對河內來說，向中國表明雙邊關係的『特別』和『獨特』性至關重要」。

此外，英國智庫查塔姆研究所（Chatham House）亞太項目副研究員海頓（Bill Hayton）認為，這場對話很明顯地將「公共安全」納入討論中，因中越都擔心會出現由西方國家發起支持民主的活動，雙方希望在應對方面分享專業知識。