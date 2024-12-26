兩岸旅遊正常化卡關 全國旅行公會理事長蕭博仁：卸任最大遺憾

嘉義市出身的中華民國旅行商業同業公會全聯會理事長蕭博仁任職2屆共6年，日前卸任，從大陸開放至今奔走兩岸500多趟，經歷開放陸客團來台，到如今陸客團不來，兩岸對立僵局過程，蕭博仁卸任理事長前四處奔走兩岸，力促開放， 無奈等不到開放。

蕭博仁說，終於卸下全國旅行商業同業公會全國聯合會理事長職務，感恩2屆理監事及好朋友們相挺。旅遊業是弱勢團體，希望大家能夠更團結，來為業界努力貢獻一己之力。

他說，終於可以放下一個大石頭，開開心心恢復正常工作。卸任應該是公司的同仁最開心了，終於可以常常看到老闆，泡咖啡、煮黑暗料理給他們吃。他又接了台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長職務，希望將來可以為兩岸的開放作出成績。

蕭博仁任內，遭遇旅遊業艱困時期，包括長達近3年新冠疫情，長榮航空罷工事件，好不容易盼到疫情結束，又因兩岸對立，陸客團遲遲不開放，蕭博仁說，民進黨執政中央政府，要對台灣民主自由成就有自信，不要怕對岸統戰，若陸方來台及交流，動輒冠上「統戰」，那麼兩岸難正常交流來往。

蕭博仁說，兩岸旅遊正常化卡關，最大僵局在「九二共識」，民進黨政府不接受，以當前兩岸氛圍，要達成「九二共識」不可能，但中共有意釋出善意，建議民進黨政府可以「先放行交流團」，不必怕交流，「我們要對自己民主自由成就有自信」，希望兩岸旅遊正常化可以盡早實現。

蕭博仁表示，兩岸交流往來，長期以來民間出力甚多，尤其早年兩岸觀光互動，都是從旅行社送客到大陸打底，才有後續觀光客頻繁往來。兩岸旅行觀光產業成為多年好友，大家要珍惜這份友情。

全國旅行商業同業公會全聯會日前理監事改選，新任理事長吳盈良當選，蕭博仁交接傳承，繼續帶大家為兩岸旅遊打拚。