快訊

油可以直接倒掉嗎？管線專家建議「8種東西」勿入水槽，油脂就是大魔王！

日警視廳盯上台灣人！台人赴日當詐騙車手 落網稱「有錢什麼都能做」

直播／柯文哲圖利財團百億、收賄千萬 兩大案4罪遭求刑28年半

聽新聞
0:00 / 0:00

兩岸旅遊正常化卡關 全國旅行公會理事長蕭博仁：卸任最大遺憾

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
中華民國旅行商業同業公會全聯會理事長蕭博仁（右），擔任2屆6年理事長，日前卸任。圖／蕭博仁提供
中華民國旅行商業同業公會全聯會理事長蕭博仁（右），擔任2屆6年理事長，日前卸任。圖／蕭博仁提供

嘉義市出身的中華民國旅行商業同業公會全聯會理事長蕭博仁任職2屆共6年，日前卸任，從大陸開放至今奔走兩岸500多趟，經歷開放陸客團來台，到如今陸客團不來，兩岸對立僵局過程，蕭博仁卸任理事長前四處奔走兩岸，力促開放， 無奈等不到開放。

蕭博仁說，終於卸下全國旅行商業同業公會全國聯合會理事長職務，感恩2屆理監事及好朋友們相挺。旅遊業是弱勢團體，希望大家能夠更團結，來為業界努力貢獻一己之力。

他說，終於可以放下一個大石頭，開開心心恢復正常工作。卸任應該是公司的同仁最開心了，終於可以常常看到老闆，泡咖啡、煮黑暗料理給他們吃。他又接了台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長職務，希望將來可以為兩岸的開放作出成績。

蕭博仁任內，遭遇旅遊業艱困時期，包括長達近3年新冠疫情，長榮航空罷工事件，好不容易盼到疫情結束，又因兩岸對立，陸客團遲遲不開放，蕭博仁說，民進黨執政中央政府，要對台灣民主自由成就有自信，不要怕對岸統戰，若陸方來台及交流，動輒冠上「統戰」，那麼兩岸難正常交流來往。

蕭博仁說，兩岸旅遊正常化卡關，最大僵局在「九二共識」，民進黨政府不接受，以當前兩岸氛圍，要達成「九二共識」不可能，但中共有意釋出善意，建議民進黨政府可以「先放行交流團」，不必怕交流，「我們要對自己民主自由成就有自信」，希望兩岸旅遊正常化可以盡早實現。

蕭博仁表示，兩岸交流往來，長期以來民間出力甚多，尤其早年兩岸觀光互動，都是從旅行社送客到大陸打底，才有後續觀光客頻繁往來。兩岸旅行觀光產業成為多年好友，大家要珍惜這份友情。

全國旅行商業同業公會全聯會日前理監事改選，新任理事長吳盈良當選，蕭博仁交接傳承，繼續帶大家為兩岸旅遊打拚。

國旅 民進黨 陸客

延伸閱讀

紐約市成為全美旅遊首選 今年遊客逾6400萬

新北耶誕電影字幕是簡體字 顏蔚慈批花公帑被統戰

一貫道事件將暫緩宗教交流？ 陸國台辦：民進黨政治操弄

中共操作網紅統戰 學者：台灣年輕人警覺性偏低

相關新聞

兩岸旅遊正常化卡關 全國旅行公會理事長蕭博仁：卸任最大遺憾

嘉義市出身的中華民國旅行商業同業公會全聯會理事長蕭博仁任職2屆共6年，日前卸任，從大陸開放至今奔走兩岸500多趟，經歷開...

影／又不恨了？人民日報啟動「中美友好合作故事」徵集

中共中央黨報人民日報25日耶誕節當天在十版右上角刊登「『中美友好合作故事』作品徵集活動啟動」簡訊，即日起至2025年6月...

小紅書教戰造假文件 大陸學生企圖從第三地入境台灣

馬來西亞對中國免簽，但也增加犯罪疑慮，駐外移民單位審查案件發現，不肖中國人在網路社群小紅書分享教戰守則，教導中國學生藉專...

布局地緣對抗 中越3+3對話機制「對北京至關重要」

大陸與越南日前首度舉行副部長級外交、國防、公安「3+3」戰略對話機制會議。港媒報導，大陸並不經常首創某種外交機制，此為大...

岩屋毅訪陸 陸學者：石破政府渴望某種「確定性」

日本外相岩屋毅25日上任後首次訪問大陸，會晤大陸國務院總理李強和大陸外交部長王毅等人。大陸學者分析，改善與大陸的關係稱得...

中國漫記／連馬斯克都放棄 為何寧德時代力推換電模式

中國大陸全球電池巨頭「寧德時代」創辦人曾毓群真有新能源技術？換電模式能否再突破特斯拉的「充電經濟效益障礙」？ 簡單問一句，寧德時代如何重新定義電動車市場規則？ 為何馬斯克全然不看好「換電」模式，並已經丟掉多年的東西，在曾毓群的寧德時代眼中，技術突破引領新能源潮流？這篇文章，或許可以看出，換電走向標準化後，能否迎來電動車行業的「黃金時代」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。