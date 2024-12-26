岩屋毅訪陸 陸學者：石破政府渴望某種「確定性」

日本外相岩屋毅25日上任後首次訪問大陸，會晤大陸國務院總理李強和大陸外交部長王毅等人。大陸學者分析，改善與大陸的關係稱得上是某種「剛需」，美國政府換屆帶來的巨大不確定性，剛上任不久的石破政府渴望某種「確定性」。

環球時報報導，黑龍江省社會科學院東北亞研究所研究員笪志剛表示，石破茂長表示自己懷有穩定中日關係的「政治抱負」，此次岩屋毅出訪大陸，也與石破茂「政治導師」前日本首相田中角榮當年剛上台不久，便派出時任外相大平正芳的做法相似，引發外界對於石破茂能否推動對陸關係「破冰」的關注。

笪志剛認為，石破茂政府要改善對陸關係也面臨著較為複雜的現實因素，「美國因素」便是其一。石破內閣基於日本自身內外利益考量而試圖改善對陸關係，未來或許將與美國政府繼續推進對陸遏制打壓的戰略部署出現一定「衝突」。

笪志剛稱，在追求「對美平權」和改善對陸關係等方面，石破茂能有多大意願、能在多大程度上扛住華盛頓的壓力，都還有待觀察。

另外，台灣問題是另外一項因素。岩屋毅昨日與王毅會見時曾表示，對大陸軍事活動趨於活躍表達嚴重關切，並表示日方正密切關注台灣問題的事態發展，包括近期的軍事局勢，強調「台海和平穩定對國際社會非常重要」。但他也在此前接受訪問時表示，不喜歡「台灣有事就是日本有事」的論調，認為台灣應該是「無事」，而不是「有事」。

笪志剛表示，堅持一個中國原則、將雙方「互為合作夥伴、互不構成威脅」等重要共識體現到實際行動中，都將對兩國關係改善的前景產生影響，這也預示中日關係改善的過程可能會呈現某種週期性特點。