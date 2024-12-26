影／又不恨了？人民日報啟動「中美友好合作故事」徵集

中共中央黨報人民日報25日耶誕節當天在十版右上角刊登「『中美友好合作故事』作品徵集活動啟動」簡訊，即日起至2025年6月20日，人民日報與旗下環球時報將共同徵集以「跨越文化差異 傳承友誼信任」為主題的文字、圖片、影片等作品，「記錄中美交流感人至深的故事，展示中美友好合作美麗畫卷」。

在川普即將就任之際，大陸官方媒體突然轉變風向重新頌揚「中美友好合作」，引發外界關注。而在前一晚，人民日報微博才剛發布「今夜致敬長津湖戰役的英雄」影片，提醒大陸民眾勿忘當年的「抗美援朝」戰爭。

1950年11月24日，聯合國軍總司令麥克阿瑟發起「耶誕節回家」攻勢，命令美軍第10軍進軍鴨綠江並消滅「所有北韓抵抗力量」。中國人民志願軍則在聯合國軍不知情的情況下，悄悄渡過鴨綠江，支援北韓伏擊美軍。

根據中共的歷史敘述，1950年11月27日至12月24日，中美兩軍在朝鮮長津湖地區展開了一場激戰，美軍約10萬人，中國志願軍近15萬人，雙方在零下30-40度的嚴寒中苦鬥20天後，「美軍殘部在7艘航空母艦的掩護下，利用海路脫離戰場，這也意味著『聯合國軍』全部被逐出朝鮮東北部」。

中共將長津湖戰役視為在雙方軍事裝備明顯存在差距下，中國軍隊憑藉著鋼鐵意志，「一舉扭轉了戰場態勢，成為朝鮮戰爭的拐點，為最終到來的停戰談判奠定了勝利基礎」。

2021年9月30日電影《長津湖》累計票房約人民幣57億元（約合新台幣256.5億元），成為中國影史票房冠軍，這部電影也是中共宣揚「抗美援朝」的典型愛國影片。

根據社交平台「Ｘ」知名帳號《李老師不是你老師》發布的訊息，2月24日，四川一男子身著軍裝，腰繫「手榴彈」、身背「炸藥包」、 手舉五星旗，向路人大喊：「平安夜是他們的，不是我們的，我們的平安夜是先輩們用鮮血換來的，不要忘記歷史，不要崇洋媚外！」

24日，河南一家甜品店門外的聖誕樹則被要求拆除，店主說：「說不讓過洋節，剛才他們過來說要把聖誕樹拆了」。當天，遼寧瀋陽也有小販因身著聖誕老人衣服擺攤，遭到工作人員制止。另有多所大專院校早前即已提醒學生，「堅定文化自信不過洋節」。